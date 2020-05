5 consigli per essere in buona forma dalla mattina senza sforzo

5 consigli per rimettersi in forma senza troppi sforzi, restrizioni alimentari e allenamenti in palestra. Scopri come fare in questo articolo.

La primavera è la stagione migliore per avviare le pulizie di primavera ma non solo … È anche un buon momento per tornare in forma! Per farlo non c’è bisogno di spendere una fortuna in una palestra, soprattutto se è un luogo dove sai già che non metterai mai piede. Ecco 4 consigli che ti aiuteranno a migliorare la tua forma fisica senza sforzo.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Fitness: gli esercizi da scegliere per tornare in forma

Tornare in forma in 5 mosse

Per rimettersi in forma velocemente basta iniziare una routine che prevede di compiere alcune semplici cose ogni mattina:

1. Allungarsi

Al risveglio prepara il tuo corpo allo stress e al ritmo frenetico che lo attendono in questa nuova giornata … Impiega dai 5 ai 10 minuti per allungarti sotto la trapunta, se non sai da dove iniziare ecco 5 esercizi da fare al risveglio per iniziare bene la giornata.

2. Mangia semi

I semi germogliati fanno molto bene alla salute e alla vitalità quotidiana. Estremamente ricchi di minerali e vitamine, solo uno contiene fino a 500 volte più vitamina C di un seme normale! Mangiali al mattino o spargili sull’insalata a pranzo. E per non restare mai senza, acquista un germogliatore in un negozio biologico e coltiva i tuoi semi da solo. È più economico e durano più a lungo.

3. Fai dei massaggi

Sappiamo che per ritrovare il tono, il massaggio dei piedi e delle mani è eccellente. Non privarti mai dei massaggi, massaggia il centro del dorso della mano seguendo la linea dal polso al dito medio. Di sera, ripeti questo gesto, ma sul palmo. Questi sono due punti anti fatica, un’altro si trova appena sotto l’ombelico; massaggia delicatamente questo punto per cinque minuti. È tanto semplice quanto efficace!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Riflessologia plantare: benefici e punti strategici del massaggio ai piedi

4. Fai yoga

Esiste un esercizio yoga che ha un effetto riavvio sul corpo. Siediti sul pavimento, con le spalle al muro, ruota gradualmente su te stesso finché non ti ritrovi disteso sulla schiena, le braccia leggermente divaricate e le gambe incollate al muro. Chiudi gli occhi, mantieni questa posa per cinque-dieci minuti e sentirai un effetto di riavvio rapidamente. Ti potrebbe anche interessare scoprire: 10 incredibili benefici per la salute dello Yoga.

5. Disintossicazione completa

Per essere davvero al top in questa bella stagione, dai un’occhiata al nostro programma di disintossicazione. Spesso prendiamo cattive abitudini durante l’inverno, è il momento di abbandonarle. Per esempio ricorda di sostituire frutta e verdura di stagione agli alimenti zuccherati e molto grassi per sfruttare al massimo i benefici dei prodotti freschi e naturali.

Scopri tutti i nostri Rimedi Naturali e tutorial nella sezione Salute e Benessere appositamente dedicata, troverai tantissimi articoli dedicati al miglioramento del tuo benessere psico-fisico tramandati da generazione in generazione.