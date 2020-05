Uomini e Donne | Gemma Galgani ha difeso il suo corteggiatore Sirius, Nicola Vivarelli, dagli attacchi dei protagonisti del Trono Over

Non sembrano volersi placare le polemiche nate intorno a Sirius, Nicola Vivarelli, il ragazzo di 26 anni che ha scelto di corteggiare Gemma Galgani al Trono Over nonostante i 50 anni di differenza.

In studio, tutti i protagonisti di Uomini e Donne lo hanno accusato di sfruttare la dama soltanto per ottenere una maggiore popolarità, ma il ragazzo continua a insistere che lui è assolutamente in buona fede ed intenzionato a fare sul suo serio con la dama. Quest’ultima, tra l’altro, oggi lo ha perfino difeso quando tutti hanno chiesto al suo corteggiatore se fosse attratto anche fisicamente da lei.

“Lui non è mai stato ipocrita nei miei confronti” ha chiarito Gemma, che tra l’altro sembra aver conquistato il cuore della famiglia di Nicola. “So che è attratto principalmente a livello psicologico da me e al momento ci stiamo soltanto conoscendo” ha spiegato la dama. “Anche se più volte mi detto che sono molto bella” ha concluso.

Gemma Galgani ha difeso Sirius a Uomini e Donne e almeno per il momento sembra essere l’unica a credere nella buona fede del ragazzo.

Sirius, Nicola Vivarelli, spiazza a Uomini e Donne: “Glielo dico in privato”

D’altra parte, Sirius al Trono Over non è di certo stato con le mani in mano, ma ha rivelato a tutti i protagonisti di Uomini e Donne che da parte sua c’è un certo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani, ma che avviene a telecamere spente, in quanto ritiene quella fase della loro conoscenza privata e non da esporre al pubblico.

“Certo che le dico che è una bella donna e che la corteggio” ha spiegato Nicola Vivarelli, Sirius, a Uomini e Donne, di recente tra l’altro è spuntato un suo retroscena su Jack Vanore. “Ma lo faccio in privato, quando siamo noi da soli, seppur in maniera virtuale” ha spiegato il giovane corteggiatore.

Gemma Galgani e Sirius al Trono Over stupiranno tutti confermando che ci tengono davvero l’uno all’altra? Staremo a vedere.