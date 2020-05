Uomini e Donne, Sirius e Gemma Galgani portano avanti la conoscenza, ma come ha reagito la famiglia di lui? Il 26enne Nicola Vivarelli racconta tutto.

La conoscenza tra Siriuis Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sta scatenando accese polemiche. Tina Cipollari, durante le puntate di Uomini e Donne, punta spesso il dito non solo contro la dama del trono over che ha deciso di accettare il corteggiamento di Siriuis, ma anche contro il 26enne per la scelta di corteggiare una donna più grande. Il pubblico, però, si chiede: come avrà reagito la famiglia di Siriuis? A svelarlo è proprio il 26enne.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Tina Cipollari: “Nessuno deve dirmi che fare, altrimenti…”

Uomini e Donne, Siriuis svela la reazione della famiglia alla sua conoscenza con Gemma Galgani

Dopo le parole dell’agente che ha risposto a chi accusa Siruis di usare Gemma Galgani, a parlare per la prima volta è Nicola Vivarelli che, al settimanale Chi, ha raccontato:

“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani | Sirius, Nicola Vivarelli, è gay? La segnalazione

A rilasciare dichiarazioni al settimanale Chi è stata anche Gemma Galgani che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la corte di Sirius contro cui si sono scagliati i militari.

“Io credevo di trovare un uomo della mia età, poi è arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me. E non ho alcuna paura. Sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale. Sento che è la volta buona. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare”, ha detto la dama di Torino.