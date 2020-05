Gemma Galgani | Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, è il giovane corteggiatore della dama del Trono Over di Uomini e Donne che secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano potrebbe essere in realtà omosessuale

Sirius è il nuovo corteggiatore di soli 26 anni di Gemma Galgani del Trono Over, che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo a causa della forte differenza di età che c’è tra loro.

Ad aggravare la posizione del ragazzo, purtroppo, è arrivata una segnalazione da parte di Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha mostrato un vecchio account che sembrerebbe appartenere al giovane Nicola Vivarelli, il vero nome del nuovo spasimante della protagonista di Uomini e Donne.

Su questo vecchio profilo, tra i tag utilizzati ci sono alcune parole che dimostrerebbero che il ragazzo, che ha fatto infuriare Tina Cipollari, non sarebbe poi così interessato al genere femminile in quanto utilizza gli hashtag gay e gay pride.

Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, è gay? Almeno per il momento Nicola non ha commentato questo nuovo rumors sul suo conto.

Sirius sta prendendo in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Il sospetto

Questa nuova segnalazione su Sirius, corteggiatore di Gemma Galgani, ha fatto discutere maggiormente il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne che sono convinti più che mai che il ragazzo sia approdato sul piccolo schermo soltanto per ottenere una maggiore visibilità e di non certo per conquistare il cuore della beniamina di canale 5.

Gemma Galgani di Uomini e Donne, che di recente ci ha tenuto ad elogiare Maria De Filippi, ha avvisato Tina Cipollari di non preoccuparsi in quanto quella iniziata con Nicola Vivarelli è, al momento, soltanto una conoscenza e lei ha i piedi ben piantati per terra.

Il pubblico del piccolo schermo, nonostante le raccomandazioni della dama, è convinto che se Nicola dovesse prenderla in giro per lei sarebbe l’ennesima batosta. Ma potrebbe anche darsi che Gemma e Sirius a Uomini e Donne possano stupire tutti e dimostrare che si amino davvero.