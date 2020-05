Uomini e Donne | Tina Cipollari, storica opinionista del Trono Classico ed Over, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che prende parte al programma di Maria De Filippi perché le permettono di essere se stessa altrimenti non avrebbe mai fatto tv

Tina Cipollari è finalmente ritornata in tv con il format originale di Uomini e Donne, che per qualche settimana è andato in onda in una versione del tutto inedita a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia, per la gioia del pubblico del piccolo schermo.

Per l’occasione, l’opinionista del Trono Classico e del Trono Over è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni dove ha ribadito che nel bene o nel male lei è sempre se stessa ed è per questo continua ad essere uno dei volti del programma di successo di canale 5. Se la produzione, e Maria ovviamente, le dicesse cosa fare lei non prendere più parte al progetto. In quanto vuole essere libera di comportarsi come meglio crede.

“Io come sono in tv sono nella vita di tutti i giorni” ha premesso l’opinionista di Maria De Filippi su canale 5, che di recente ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta e sincera non solo con Maria ma anche con il pubblico che tutti i giorni ci guarda da casa” ha spiegato. “Sono quella che sono, nel bene o nel male, e nessuno deve dirmi cosa fare altrimenti non potrei mai fare televisione”.

“Spesso mi tolgono l’audio proprio perché mi viene concessa la libertà di esprimermi come meglio credo e spesso esagero, lo ammetto” ha fatto notare Tina Cipollari sul suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. “Io sono una che ci mette la faccia, mentre spesso gli altri opinionisti dicono soltanto quello che il pubblico vuole sentirsi dire, hanno paura di essere impopolari e pensano soltanto a spararsi la migliore posa di fronte alle telecamere” ha aggiunto. “Dico sempre quello che penso, a costo di farmi tirare i pomodori in faccia!” ha concluso la collega di Gianni Sperti.

Tina Cipollari parla del suo rapporto con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tina Cipollari non si è nemmeno risparmiata nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani del Trono Over, affermando che con la versione del programma ai tempi del coronavirus è diventata ancora più ridicola. Tanto da far diventare molto spietati i commenti nei suoi confronti.

Le due, nonostante ormai si conoscano da svariati anni, non riescono mai ad andare d’accordo e nemmeno l’emergenza sanitaria in Italia è riuscita a calmare l’astio che c’è tra loro due nel corso di queste settimane.

“Con la nuova versione del programma, quella dove è consentito l’utilizzo delle chat, è diventata ancora più ridicola!” ha sbottato Tina Cipollari contro Gemma Galgani di Uomini e Donne, tra l’altro di recente le due hanno chiarito che si odiano per davvero e non per finta. “Mi ha fatto avere reazioni ancora più spietate nei suoi confronti” ha aggiunto. “Mi sono anche preparata la mascherina e il bastone a tema così posso litigarci rispettando a pieno il decreto!” ha confidato ironica.

“Ha 70 anni e piange per ogni cosa che accade” ha fatto notare la storica opinionista di Maria De Filippi. “Ha pianto perfino per un tizio, sconosciuto, che le ha scritto due paroline dolci sul computer” ha rivelato la Cipollari. “Lei ha tutto il diritto di innamorarsi, sia chiaro, ma senza pretendere di giocare alla showgirl come se il tempo non fosse mai passato ed avesse 20 anni!” ha continuato la collega di Gianni Sperti.

“Ma avete visto i suoi corteggiatori?” ha chiesto metaforicamente. “Sono dei personaggi, uno peggio dell’altro, che sperano di arrivare al dunque il prima possibile!” ha concluso Tina nel suo lungo sfogo.

Tina Cipollari ha stroncato Gemma Galgani a Uomini e Donne anche per aver accettato tra i corteggiatori Sirius, un ragazzo di soli 26 anni.