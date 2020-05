Uomini e Donne, Sirius Nicola Vivarelli nella bufera: i militari attaccano il 26enne che sta corteggiando Gemma Galgani. “Non è uno di noi”.

Sirius il cui vero nome è Nicola Vivarelli continua ad essere al centro delle polemiche. Il 26enne ha deciso di corteggiare Gemma Galgani e, dopo aver chattato con lei nel corso delle puntate del nuovo format di Uomini e Donne, si è presentato nello studio del dating show di canale 5 mostrando il suo vero volto. La scelta di Sirius di corteggiare Gemma sta scatenando accese polemiche ed oggi a sferrare un durissimo attacco al 26enne sono alcuni militari.

Uomini e Donne, i militari contro Sirius Nicola Vivarelli: “non sei della nostra grande famiglia”

La pagina Instagram dal nome Militare semplice, gestita probabilmente da persone che fanno parte del mondo militare, ha pubblicato un lungo post su Sirius sul quale nelle scorse ore è arrivata un’altra segnalazione in cui si scagliano contro Nicola Vivarelli che si sarebbe presentato al pubblico di Uomini e Donne come un militare.

“Durante la nuova versione del programma “uomini e donne” si presenta un certo “Sirius”, 26 anni, con la volontà di corteggiare una donna di 70, e si qualifica quale ufficiale della Marina”, si legge nel post.

“Nel corso della trasmissione si fanno ipotesi sulla sua identità e viene nominata in un primo momento l’accademia navale di Livorno. Successivamente viene mandato in onda un video dove lo si vede intento ad indossare l’uniforme, allacciandosi i pantaloni a petto nudo, mettersi la cintura della marina e indossare (inquadratura di spalle) la camicia dove si vede il grado da Gaurdiamarina. Il cittadino, chi non è “addetto ai lavori”, non si accorge poi che il soggetto in questione é un ufficiale della marina mercantile che lavora su una nave da crociera, il cittadino non può saperlo. Il cittadino immagina che sia un militare, a cui lui, con le sue tasse paga lo stipendio. Come può un cittadino sentirsi protetto, fiero, fiducioso delle sue forze armate se uno di questi va in un salotto televisivo a corteggiare una signora di 70anni e successivamente a litigare con i presenti”, si legge ancora.

Su Sirius di cui ha parlato anche l’agente, poi, la pagina Instagram Militare Semplice conclude affermando come, in realtà, non faccia parte della Marina Militare.

“Non sei uno di noi, ma ti piacerebbe e si vede. Ci dispiace tanto che abbiano visto in te i colleghi della Marina Militare, ci addolora sapere che molte persone a casa hanno perso fiducia vedendo un tale scempio. Ma ripeto: non sei uno di noi. Non sei della nostra grande famiglia. Dovevi specificarlo, in un primo momento (ma anche dopo) non avresti dovuto permettere che andassero in onda dei video in uniforme, appositamente costruiti dove non si poteva nemmeno vedere se indossavi le stellette: si distingueva benissimo però il grado, identico a quello militare”, conclude il post.