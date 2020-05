Uomini e Donne | Barbara De Santi del Trono Over si è scagliata contro Giovanna Abate del Trono Classico accusandola di essere priva di qualsiasi buon senso.

La presenza di Giovanna Abate, l’unica sopravvissuta al Trono Classico di Uomini e Donne, all’interno degli Over non è di certo passata inosservata.

La tronista, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, ha condiviso il percorso ai tempi del coronavirus insieme a Gemma Galgani consigliandole di proseguire la sua conoscenza con il giovane 26 enne se questa situazione la facesse stare bene. Il consiglio, però, non è piaciuto a Barbara De Santi che durante il corso della sfilata ha attaccato la giovane collega.

“Giovanna ha sbagliato!” ha tuonato Barbara, che non si trovava negli studi ma in collegamento da casa sua. “E’ priva di buon senso, come ha potuto consigliarle di proseguire la conoscenza con un ragazzo di 26 anni?” ha proseguito la dama. “Avrebbe dovuto dirle di interrompere il tutto!” ha concluso.

Barbara De Santi ha attaccato Giovanna Abate a Uomini e Donne per aver consigliato a Gemma Galgani di conoscere il suo giovane corteggiatore, che ha fatto arrabbiare anche Tina Cipollari. La reazione della giovane tronista, come prevedibile, non è tardata ad arrivare.

Giovanna Abate blocca Barbara De Santi a Uomini e Donne: “Sceglie Gemma!”

Giovanna Abate ha bloccato sul nascere la polemica di Barbara De Santi al Trono Over, affermando che qualsiasi decisione non spetta a nessuno se non a Gemma, visto che la vita è sua ed è ancora in grado di intendere e di volere.

Loro possono semplicemente limitarsi a dare un consiglio, ma sta alla Galgani scegliere cosa fare e cosa non fare.

“Barbara ti dimentichi che a scegliere non siamo né io né tu, ma Gemma!” ha subito precisato Giovanna Abate a Uomini e Donne, che poco prima ha incontrato l’Alchimista. “Io poi sarei quella priva di buon senso?Ma per favore” ha sbottato la tronista.

“Chiudi il collegamento, ciao” ha aggiunto l’ex corteggiatore di Giulio Raselli, delusa dal commento ricevuto durante il corso della puntata.

Barbara De Santi è delusa da Giovanna Abate, in quanto ha confidato che era la sua preferita al Trono Classico e si aspettava un atteggiamento completamente diverso da parte sua nei confronti di Gemma Galgani.