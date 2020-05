Gemma Galgani ha scelto di accettare la corte di Nicola, Sirius, un ragazzo di 26 anni. La reazione di Tina Cipollari del Trono Over di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare

Uomini e Donne è finalmente ritornato sul piccolo schermo, nella sua versione originale, con il Trono Over. Nella puntata di oggi, Gemma Galgani ha avuto modo di poter incontrare, per la prima volta, il suo corteggiatore Sirius, scoprendo che ha realmente 26 anni.

La dama di Maria De Filippi, nonostante l’enorme differenza di età, ha scelto di tenere il giovane spasimante, procurando l’ira della sua acerrima nemica Tina Cipollari che ha categoricamente stroncato questa conoscenza tra i due.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tina Cipollari e Gemma Galgani | Liti finte a Uomini e Donne? | La verità

“Io vorrei capire da dove nascono i problemi di questo ragazzo” ha esclamato Tina Cipollari contro il corteggiatore di Gemma Galgani di 26 anni, tra l’altro la dama ha lanciato una frecciata all’opinionista. “Se sono nati durante l’infanzia oppure fin dalla nascita, cioè a me lui fa davvero schifo” ha proseguito la Cipollari. “Ma non ti vergogni a venire a corteggiare una donna anziana in televisione?” ha chiesto la donna, ma Sirius ha replicato affermando che per lui la differenza di età non rappresenta di certo un problema.

Uomini e Donne | Gemma Galgani blocca Tina Cipollari: “Non sono una sprovveduta”

Gemma Galgani non ha gradito la sfuriata della sua acerrima nemica e ha deciso di replicare, smontando la tesi di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

L’indiscussa dama del Trono Over ha affermato che lei, contrariamente a quanto possano pensare, non è affatto una sprovveduta e ha deciso di iniziare questa nuova conoscenza con i piedi ben piantati a testa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sirius | Chi è il corteggiatore di 26 anni di Gemma del Trono Over

“Tu sei convinta che io sia una sprovveduta, ma in realtà non è così” ha replicato Gemma del Trono Over di Uomini e Donne, che di recente ha elogiato Maria De Filippi. “Mi sono fatta delle domande, non sono mica scema” ha aggiunto. “Mi vivo questa nuova conoscenza rimandando con i piedi ben piantati a terra”.

Il nuovo corteggiatore di Gemma di soli 26 anni sta già facendo discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo, convinto che lui voglia soltanto prendere in giro la dama del Trono Over per avere una visibilità di cui sarebbe alla disperata ricerca.