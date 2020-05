Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano per finta a Uomini e Donne? La dama di Torino vuota il sacco e racconta tutta la verità.

Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano a litigare anche nel nuovo format di Uomini e Donne. Da lunedì 4 maggio, tuttavia, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà ad essere trasmessa nella sua versione classica e, sicuramente, le discussioni tra la dama di Torino e la bionda opinionista saranno all’ordine del giorno. C’è, tuttavia, chi crede che le liti tra Tina e Gemma non siano reali. A svelare la verità, tuttavia, è proprio la Galgani.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, la dama svela la verità sulle liti: “piango lacrime vere”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv, Gemma ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari che ha recentemente svelato come ha affrontato la quarantena.

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male“, ha detto Gemma che si dice al sicuro grazie a Maria De Filippi.

La Galgani, inoltre, ha confessato che una delle cose che le fa più male è il paragone con la mummia:

“Lei in passato l’ha più volte portata in trasmissione dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone”, ha confidato.

La Galgani, infine, ha spiegato di sognare l’anima gemella e sull’atteggiamento di Tina nei suoi confronti, dice: “Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.