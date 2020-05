Uomini e Donne | Tina Cipollari, storica opinionista del Trono Classico e Over, ha ammesso di avere avuto dei problemi durante l’inizio di questo periodo di quarantena dovuta all’emergenza del coronavirus in Italia

Tina Cipollari, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo, ha rivelato di aver avuto non pochi problemi durante l’inizio di questo periodo di quarantena, che inizierà leggermente ad allentarsi a partire da lunedì 4 maggio.

La storica opinionista del Trono Classico e Over di Uomini e Donne ha rivelato che durante i primi tempi aveva problemi a conciliare il sonno, in quanto era solita fare incubi. Ora però il peggio sembra essere passato e la beniamina di Maria De Filippi inizia ad abituarsi a questo nuovo stile di vita che ci accompagnerà ancora per qualche settimana.

“Le prime due settimane che ho trascorso in casa sono state le peggiori” ha rivelato Tina Cipollari sulla quarantena, che di recente ha ricevuto una frecciatina da Gemma Galgani. “Non riuscivo a dormire e quando lo facevo avevo gli incubi” ha proseguito l’opinionista.

“Adesso man mano mi sto abituato, anche se non faccio altro che augurarmi che finisca il prima possibile” ha ammesso la beniamina di Uomini e Donne. “Mi manca la mia libertà, di fare quello che voglio e di abbracciare i miei fratelli, che mi mancano da morire” ha aggiunto Tina.

Uomini e Donne: Tina Cipollari rivela come sta trascorrendo la quarantena

Tina Cipollari ha anche rivelato al suo fedele pubblico di Uomini e Donne come sta trascorrendo questi giorni di quarantena forzata.

L’opinionista di Maria De Filippi ha rivelato che, essendo mamma di ben tre figli, è abbastanza occupata e fortunatamente non conosce cosa sia la noia.

“Passo le mie giornate in compagnia dei miei figli, che sono tutti adolescenti” ha rivelato l’acerrima nemica di Gemma Galgani del Trono Over, quest’ultima ha dichiarato che nemmeno il coronavirus è riuscita a fermarla. “Non è facile tenerli in casa, ma l’unica cosa positiva e che possiamo trascorrere più tempo insieme e dedicarci a lunghe chiacchierate” ha concluso l’opinionista.

Nonostante il periodo di quarantena, Tina non ha mai smesso di lavorare prendendo parte a Uomini e Donne ai tempi del coronavirus.