Uomini e Donne | Gemma Galgani del Trono Over ha attaccato Tina Cipollari, affermando che sembrerebbe essere invidiosa di lei perché a differenza sua è alta e magra

Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari non andranno mai d’accordo. Purtroppo, l’antipatia tra loro, è una delle poche sicurezze che rimane ai telespettatori di Uomini e Donne su canale 5. E forse a loro, nonostante tutto, non dispiace nemmeno, visto che regalano sempre momenti di divertimento e spensieratezza a causa delle loro continue liti, anche se le due non si divertono così tanto come loro.

Nelle scorse ore, la dama di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv, rivelando che secondo le sue amiche il motivo per cui la storica opinionista del programma di successo di canale 5 non potrebbe vederla è l’invidia.

Secondo le amiche della dama, infatti, che aveva dichiarato che nemmeno il coronavirus era in grado di fermarla, Tina sarebbe soltanto invidiosa in quanto lei sarebbe, a differenza sua, alta e magra e riuscirebbe, nonostante l’età, a mantenere una certa figura.

Tina Cipollari è invidiosa di Gemma Galgani? Le amiche della dama, e in fondo anche lei, non sembrano avere alcun dubbio.

Gemma Galgani fa una precisazione su Uomini e Donne: “E’ tutto vero”

Gemma Galgani, oltre a parlare del suo burrascoso rapporto con Tina Cipollari a Uomini e Donne, ci ha anche tenuto a fare una precisazione in merito al programma di cui da anni è protagonista.

In molti, infatti, continuano a chiedersi se i continui scontri tra le due siano veri o dettati soltanto da esigenze da telecamera. La dama del Trono Over ha confermato, ancora una volta, che quanto mostrato sul piccolo schermo corrisponde esattamente alla realtà dei fatti.

“Tutto quello che vedete in studio corrisponde alla verità” ha spiegato Gemma Galgani del Trono Over, che è stata recentemente presa in giro da Tina Cipollari. “Quando io piango, è tutto vero” ha proseguito la dama di canale 5. “Le mie lacrime, il mio dolore, è tutto reale” ha concluso Gemma.

Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne, contrariamente a quanto possa pensare il pubblico del piccolo schermo, non si sopportano davvero e non soltanto per fare intrattenimento.