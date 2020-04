Uomini e Donne | Sossio Aruta, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che è pronto a tornare al Trono Over per annunciare le sue nozze con Ursula Bennardo non appena ufficializzeranno la data

Sossio Aruta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha annunciato sulle pagine del settimanale Nuovo, che è pronto a fare il suo ritorno negli studi del Trono Over di Uomini e Donne.

No, non siate malpensanti. L’ex cavaliere del parterre maschile di canale 5 non ha intenzione di trovarsi un’altra compagna, la sua storia con Ursula Bennardo prosegue a gonfie vele. Sossio vuole ritornare in studio per comunicare, quando avranno deciso, la data ufficiale delle sue nozze con Ursula!

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano al Trono Over di Uomini e Donne per annunciare la data del loro matrimonio, che è stato rimandato al prossimo anno, non appena le condizioni saranno più favorevoli e permetteranno ai due di celebrare le nozze che hanno sempre sognato.

Sossio Aruta di Uomini e Donne amareggiato: “Resta solo un sogno”

Sossio Aruta, tra una confessione e l’altra, ha rivelato di soffrire molto a causa di questo periodo di quarantena forzata che gli impedisce di proseguire con la sua vita come vorrebbe. Dopo essere stato chiuso nella casa del GF Vip, il cavaliere vorrebbe soltanto uscire con Ursula Bennardo e la piccola Bianca a fare una passeggiata, ma purtroppo ciò non è possibile.

“Vorrei tanto fare una passeggiata con le mie due donne: Ursula e Bianca” ha spiegato Sossio Aruta di Uomini e Donne, che di recente ha lanciato un appello per Gemma Galgani. “Ma al momento non si può, resta soltanto un sogno” ha spiegato il compagno di Ursula Bennardo. “Dobbiamo rispettare tutti le norme per evitare il contagio” ha osservato.

Sossio e Ursula del Trono Over non vedono l’ora che tutto ritorni come prima per realizzare finalmente il loro sogno di convolare a nozze.