È arrivata finalmente, per la gioia dei fan, la conferma della diretta interessata Gigi Hadid. La top model è incinta e aspetta una bambina dal compagno Zayn Malik.

Finalmente è arrivata la conferma della gravidanza che tutti i fan si aspettavano. Gigi Hadid è incinta e aspetta una bambina dal compagno, il cantante Zayn Malik, ex One Direction.

Una notizia scritta dal famoso sito di gossip americano Tmz, nei giorni scorsi, che aveva letteralmente fatto impazzire il web. A cui però non era arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gigi Hadid è incinta | La top model a settembre diventerà mamma

Conferma che invece è arrivata dalla supermodella statunitense, in queste ultime ore, nel corso della trasmissione ‘The tonight show starring Jimmy Fallon’. Parlando con il conduttore, la bella Hadid ha confessato di essere incinta del compagno Zayn Malik e di essere molto felice.

Gigi Hadid conferma la gravidanza e di essere molto felice

Non è tardata ad arrivare, per la gioia dei fan, la conferma della gravidanza da parte della supermodella Gigi Hadid. Durante il talk show televisivo statunitense ‘The tonight show starring Jimmy Fallon’ la top model ha svelato anche alcuni retroscena.

“È la migliore notizia di sempre, congratulazioni” ha esordito il conduttore Jimmy Fallon. Al quale Gigi ha risposto che “avrebbero voluto annunciare la notizia alle loro condizioni ma sono comunque molto eccitati, felici e grati per il sostegno di tutti”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gigi Hadid chiamata al processo di Weinstein? L’indiscrezione – VIDEO

Il conduttore prosegue nell’intervista dicendo che “tutti vi daranno dei consigli, vi diranno di godervi al massimo questi momenti e non voglio essere uno di quelli perché in effetti hanno ragione”. La modella risponde che è quello che stanno facendo, stando a casa sempre insieme, quindi “non tutti i mali vengono per nuocere” spiega riferendosi alla quarantena e al fatto di dover restare a casa.

“A proposito, auguri per il tuo compleanno sembrava molto divertente” prosegue Fallon che afferma di aver visto su Instagram alcune foto dell’evento.

“Cos’era un bagel?” incalza ancora il conduttore. “Abbiamo fatto una festa per la colazione e poi una cena” ha spiegato la modella, che sta trascorrendo la quarantena insieme ai suoi cari e il futuro padre della nascitura, Zayn Malik, in Pennsylvania nella villa di famiglia.

“La mia famiglia mi ha fatto una torta intera di bagel perché era il mio desiderio. Sto mangiando un bagel al giorno e quindi ero così eccitata di avere un’intera torta fatta di bagel. Poi ho scoperto che a fare la torta era stato Buddy Valastro, il ‘Boss delle torte’, e che non era un bagel gigante ma una torta a forma di bagel. Una torta gigante di marmo con burro e cioccolato”.

Presa dall’emozione la modella non ha nascosto di essersi messa a piangere. “Saranno gli ormoni, sarà questo stato emotivo dettato dalla quarantena, che sono scoppiata a piangere e non riuscivo più a smettere” ha confessato la futura mamma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eva Riccobono incinta | La modella siciliana aspetta il secondo figlio

Gigi Hadid lo scorso 23 aprile ha infatti festeggiato 25 anni e dalle foto pubblicate dalla modella su Instagram, i fan più curiosi avevano già notato qualcosa in merito alla gravidanza. A parte un piccolo accenno al pancino, ancora poco visibile essendo intorno alla ventesima settimana, gli indizi si celavano nei palloncini e nella spilla.

Sul numero 2 era attaccato un filo azzurro mentre sul 5 un filo rosa. I fan hanno associati i fili colorati all’ipotetico sesso del nascituro, che probabilmente è stato svelato forse proprio nel corso della festa.

Altra indicazione della gravidanza e dell’ipotetica rivelazione del sesso in quell’occasione era una spilla rosa che la bella Gigi sfoggiava sul maglione con su scritto ‘Birthday girl’. Ora a posteriori si potrebbe pensare che l’occasione del compleanno sia stata anche quella di un baby shower per annunciare la nascita di una femminuccia che andrà ad accrescere il numero della donne della famiglia Hadid.

di Cristina Biondi