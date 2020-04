Uomini e Donne | Gemma Galgani del Trono Over ha attaccato Tina Cipollari, affermando che non si ferma nemmeno di fronte al coronavirus. Inoltre, la dama ha svelato cosa pensa di Gianni Sperti e di Giovanna Abate, sua compagna di avventura in questa nuova esperienza su canale 5.

Gemma Galgani non solo è l’indiscussa protagonista del Trono Over, ma da questa settimana affianca anche Giovanna Abate del Trono Classico in questa nuova versione di Uomini e Donne ai tempi del coronavirus.

Per l’occasione, la dama del parterre femminile di canale 5 è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni dove, tra una confessione e l’altra, si è anche levata qualche sassolino nella scarpa nei confronti della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Che cosa ha detto?

“Lei non si ferma di fronte a nulla, nemmeno il coronavirus è stato in grado di placarla!” ha esordito Gemma Galgani contro Tina Cipollari. “Quello che più mi ferisce di lei è la sua lingua, non c’è cosa al mondo che fa più male della parola!” ha spiegato la dama del parterre femminile di canale 5, che invece sembra apprezzare molto di più l’altro opinionista di Maria De Filippi.

“Gianni Sperti lo preferisco a quell’altra, anche perché è molto protettivo nei miei confronti” ha spiegato la dama, che prima dell’inizio di quest’avventura è stata messa in guardia da Gianni. “Lui è molto più avvezzo con la modernità e mi aiuta molto durante questo percorso” ha rivelato Gemma.

Uomini e Donne | Gemma Galgani svela cosa pensa di Giovanna Abate

Gemma Galgani, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato cosa pensa della sua compagna di viaggio in quest’avventura, Giovanna Abate del Trono Classico.

Fortunatamente le due protagoniste di Uomini e Donne, nonostante la differenza di età, vanno molto d’accordo. Anche se interagiscono molto meno rispetto alla versione del programma a cui da sempre siamo stati abituati su canale 5, ma le nuove norme prevedono una certa distanza di sicurezza.

“Nonostante lei sia di una generazione completamente differente dalla mia, mi trovo molto bene con lei” ha dichiarato Gemma Galgani su Giovanna Abate, che è stata attaccata sul web per come ha trattato Sammy. “Abbiamo molte cose in comune” ha aggiunto la dama. “E’ una ragazza romantica e schietta, caratteristiche che ritrovo anche nel mio carattere” ha spiegato la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Mi è molto d’aiuto vederla interagire con i suoi corteggiatori virtuali e spesso mi ritrovo a darle dei consigli materni” ha spiegato Gemma.

Tra l’altro, nonostante questa versione del programma non abbia pienamente convinto il pubblico del piccolo schermo, Gemma si ritiene totalmente soddisfatta, almeno per il momento, di quest’esperimento in quanto le permetterebbe, prima di lanciarsi a capofitto in una conoscenza che potrebbe deluderla, di testare il terreno e conoscere la persona che si trova di fronte grazie all’uso delle parole e dei messaggi.

Uomini e Donne ai tempi del coronavirus, però, andrà in onda ancora per poco. In quanto il programma di Maria De Filippi è pronto a tornare alla sua versione originale a partire dalla prossima settimana su canale 5. Anche se con qualche piccola modifica, nel pieno rispetto delle norme emanate da Giuseppe Conte negli scorsi giorni per evitare il contagio da coronavirus.

Gemma Galgani di Uomini e Donne, tra l’altro Sossio ha lanciato un appello per lei, prima che la pandemia avesse inizio, ci teneva a far conoscere al pubblico che tanto la segue la storia della sua vita, storia di cui non tutti sono a conoscenza.