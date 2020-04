Trono Over | Barbara De Santi di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ha comunicato ai fan l’uscita del suo libro, lanciando un messaggio di speranza per questo difficile periodo che tutta l’Italia sta vivendo

Barbara De Santi da tempo aveva annunciato ai fan del Trono Over di Uomini e Donne di aver scritto il suo primo libro, ma purtroppo a causa dell’emergenza del coronavirus è stata costretta più volte a dover rimandare l’uscita del suo manoscritto.

Ora, a distanza di qualche settimana dal suo annuncio, ha potuto finalmente comunicare ai suoi fan che il suo progetto può finalmente prendere vita.

“Volevo ringraziare tutti voi per l’infinita pazienza che avete avuto nei miei confronti” ha premesso Barbara De Santi del Trono Over, che non molto tempo fa ha spiegato com’è nato questo progetto. “Ve l’ho presentato mesi fa, ma come ben sapete ho dovuto interromperlo a causa dei vari eventi che sono successi” ha spiegato la dama di Uomini e Donne. “Il coronavirus, in maniera inevitabile, ha modificato le nostre vita ma finalmente riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel” ha concluso la protagonista del dating show di canale 5.

Barbara De Santi del Trono Over sul suo libro: “Una rinascita”

Barbara De Santi ci ha tenuto a sottolineare al pubblico del Trono Over come questo libro, soprattutto in questo periodo, sia importante per lei. In quanto rappresenterebbe una vera e propria rinascita.

“Quest’avventura, come ogni percorso che si rispetti, è stata fatta di alti e bassi” ha annunciato Barbara De Santi di Uomini e Donne, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus. “Questo progetto per me è l’inizio di una vera e propria rinascita” ha aggiunto. “Soprattutto dopo questo periodo difficile che tutti noi stiamo affrontando” ha concluso la dama di canale 5.

Il libro di Barbara De Santi di Uomini e Donne, tra l’altro, contiene anche numerosi retroscena sulla sua avventura al programma di successo di Maria De Filippi.