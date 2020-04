Paolo Ciavarro dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha rivelato di essere stato preso di mira dal web, in quanto gli utenti della rete in passato hanno insinuato che sia stato raccomandato da suo padre Massimo Ciavarro

Paolo Ciavarro, dopo la sua esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Che cosa ha rivelato? Il giovane conduttore di Forum, ai microfoni de Il Giornale, ha dichiarato di aver sempre sofferto del giudizio altrui, quando gli dicevano che lavorava in tv soltanto perché raccomandato da suo padre Massimo Ciavarro.

“Mi hanno insultato sul web per questo motivo” ha spiegato Paolo Ciavarro dopo il GF Vip, che non molto tempo fa aveva parlato del suo rapporto con papà Massimo. “Quando ero piccolo non nascondo di esserci rimasto male più volte” ha spiegato il fidanzato di Clizia Incorvaia. “Ma ora ho imparato a non dargli peso, a riderci su” ha continuato. “Non sono raccomandato da mio padre, anche perché non ha tutta questa influenza” ha aggiunto.

Paolo Ciavarro svela perché si è innamorato di Clizia Incorvaia al GF Vip

Paolo Ciavarro, oltre a parlare di cosa lo ha ferito durante il corso di questi anni, ha spiegato anche il motivo per cui si è innamorato di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, soddisfando la curiosità di tutti i loro giovani fan.

“Perché mi sono innamorato di lei? Beh per il suo carattere e la sua intelligenza” ha spiegato Paolo Ciavarro sul perché si è innamorato di Clizia, che di recente è stato criticato da Antonella Elia su Instagram. “Anche per il suo modo di saper gestire le situazioni” ha concluso il giovane conduttore di Forum.

Paolo e Clizia almeno per il momento sono costretti a viversi il loro amore a distanza, visto che vivono in due città diverse, situate in due regioni diverse. Almeno per il momento, purtroppo, è impossibile spostarsi dalla propria regione a causa della quarantena. I due, ovviamente, non vedono l’ora di potersi finalmente vivere la loro storia d’amore.