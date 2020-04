Rosa Perrotta, di fronte all’insistenza dei suoi followers nel dispensare consigli su come educare suo figlio, si è lasciata andare ad un duro sfogo

Chi decide di affacciarsi nel mondo della popolarità fa inevitabilmente i conti con l’esposizione mediatica a cui si sottopone e accetta, fino ad un certo punto, che le persone si intromettano in una porzione relativamente estesa della propria vita. Tuttavia, il limite tra la curiosità, l’affetto e l’invadenza, risulta essere molto sottile e questo Rosa Perrotta sembra averlo sperimentato più volte.

L’ex tronista, in diverse occasioni si è trovata costretta a mettere un freno alla tendenza dei suoi followers a sconfinare nella sua vita privata. Questa volta, la bella partenopea si è sfogata attraverso il suo profilo Instagram a causa di tutte quelle persone che, mosse sicuramente dal desiderio di rendersi utili, hanno esagerato nel dispensarle consigli su come crescere suo figlio.

Nello specifico, a Rosa non sembra essere andato giù che i suoi followers le abbiano consigliato più volte di non sforzare suo figlio nell’imparare a camminare, essendo il piccolo Domenico, ancora troppo piccolo. Dopo l’ennesimo commento saccente, Rosa Perrotta non ce l’ha fatta e ha deciso di intervenire placando l’insistenza dei suoi fan.

Rosa Perrotta infuriata con i suoi followers a causa della loro invadenza | Lo sfogo social

Non deve essere semplice la vita di chi gode di una discreta popolarità e si trova tante volte costretto a fronteggiare l’orda dei followers che in maniera più o meno discreta, insistono nel manifestare la propria curiosità nei confronti di alcuni aspetti della propria vita privata.

Da un lato, c’è sicuramente l’intenzione, da parte dei personaggi pubblici, di condividere e assecondare l’interesse dei propri followers, in modo da dimostrare la gratitudine nei loro confronti, dall’altro è inevitabile provare un certo fastidio di fronte all’esagerata insistenza di taluni che non sembrano comprendere il sottile confine tra ciò che è lecito chiedere e ciò che invece non lo è.

Rosa Perrotta è una di quelle donne che, sebbene la sua disponibilità nei confronti di chi la segue sui social, ha sempre mantenuto alto e ben visibile il confine tra curiosità e invadenza e non ha mai avuto problemi a ricordarlo, anche a muso duro, a chi invece imperterrito continua nel voler mettere bocca su quegli aspetti della sua vita che devono restare privati.

In particolare, l’ex tronista ha condiviso uno sfogo con i suoi followers, chiedendo loro di non intromettersi in maniera insistente sui modi in cui lei è solita educare suo figlio, dal momento che nessuno più di lei è in grado di comprendere i bisogni e le esigenze del piccolo Dodo, essendo sua madre. In definitiva, è possibile appurare che Rosa Perrotta non ha un carattere docile, soprattutto se si tratta di scendere a compromessi e sacrificare alcuni aspetti fondamentali di una vita serena, ma soprattutto è possibile evincere che è una donna che non ha problemi a mettere i puntini sulle “i”, quando si tratta di difendere la sua integrità, come è accaduto in passato attraverso un suo sfogo social rivolto a chi, senza troppe reticenze, aveva avanzato apprezzamenti poco decorosi nei confronti di Pietro Tartaglione, suo compagno.

Rosa Perrotta può essere considerata un personaggio che si distingue dalla massa, non per esigenza ma per natura, ma questo non le impedisce, nonostante la sua apparente durezza e risolutezza di condividere con chi la segue, anche argomenti delicati come quando ha parlato senza filtri della sua intimità con Pietro durante la gravidanza.