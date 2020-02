Trono Over | Barbara De Santi di Uomini e Donne ha espresso la sua difficoltà nel vivere nella psicosi generale causata dal Coronavirus

Barbara De Santi, una delle dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, come ormai noto, nella vita di tutti i giorni svolge la professione di insegnante.

Per questo motivo, al momento, non è impegnata con la scuola, visto che tutti gli istituti sono stati chiusi a causa del Coronavirus. La dama di Maria De Filippi ha però rivelato che vive male questa malattia che pian piano si sta diffondendo nel nostro paese; così come vive male questa psicosi generale che si è creata tra i cittadini.

“Si è creata questa paura collettiva che trovo assurda” ha esordito Barbara De Santi del Trono Over sul Coronavirus. “Uno non è libero di tossire per strada che ti guardano storto, mi fanno sentire un’appestata” ha concluso la protagonista di Uomini e Donne.

Barbara De Santi, che di recente ha debuttato come cantante con un singolo estivo, ritiene esagerata questa preoccupazione da parte dei cittadini per il coronavirus. La dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne ha ammesso di sentirsi a disagio in questa strana situazione, in cui tutti hanno messo in pausa le loro vite per paura di ammalarsi.

“Sembra di vivere in un capitolo dei Promessi Sposi” ha confidato Barbara De Santi di Uomini e Donne. “Uno non è più padrone di fare uno starnuto che si viene subito additati” ha proseguito la dama. “Va bene essere cauti, ma smettere di vivere lo trovo esagerato” ha continuato. “Mi sento a disagio in tutta questa situazione”.

Barbara De Santi del Trono Over, che di recente ha fatto una toccante rivelazione sulla sua vita, sembra riscontrare quello che molti cittadini si ritrovano a vivere, in città ritenute sicure, con supermercati saccheggiati senza nessun motivo.

Riuscirà Michele, il suo nuovo corteggiatore, a distrarre Barbara De Santi dal Coronavirus?