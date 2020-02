Trono Over | Barbara De Santi spiazza: “Non voglio invecchiare da sola”

Trono Over | Barbara De Santi ha confidato al magazine dedicato a Uomini e Donne di non voler invecchiare da sola

Barbara De Santi, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne insieme a Gemma Galgani, è stata recentemente intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi in onda su canale 5.

La dama del parterre femminile ha confidato di non voler invecchiare da sola, anche se nel corso degli anni ha imparato a vivere senza nessuno al suo fianco e questo, forse in maniera inevitabile, la spaventa.

“Il ricordo di un abbraccio, di uno vero, è talmente lontano che manco riesco a sentirne la mancanza” ha confidato Barbara De Santi del Trono Over. “Questo mi spaventa e non poco” ha proseguito la dama di Uomini e Donne. “Sono diventata troppo fredda e non voglio di certo invecchiare da sola” ha concluso spiazzando il suo pubblico con la sincerità che l’ha sempre contraddistinta.

Barbara De Santi del Trono Over di Uomini e Donne contro il parterre maschile: “Perdono tempo”

Barbara De Santi, che di recente è stata rimproverata da Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Over, non nutre però grandi speranze verso il parterre maschile del programma, convinta che gli uomini stiano lì soltanto per farsi vedere e non perché realmente interessanti a crearsi una storia d’amore.

“Dall’altra parte ci sono uomini decisamente poco concreti. Non mi attirano per niente” ha confidato la protagonista di Uomini e Donne. Anche se nutre grosse speranze verso il suo nuovo corteggiatore Michele, che nella scorsa puntata è sceso al Trono Over per provare a conquistare il suo cuore.

“Non escludo che lui possa essere un uomo adatto a me” ha chiarito Barbara De Santi di Uomini e Donne, che di recente ha fatto il suo debutto come cantante. “E’ un bel ragazzo, che non guasta, ed è una persona molto attiva” ha concluso. Che questa sia la volta buona?

Tra Michele e Barbara De Santi del Trono Over di Uomini e Donne nascerà l’amore? Staremo a vedere nelle prossime puntate.