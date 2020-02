Trono Over | Barbara De Santi troppo audace. De Filippi: “Siamo in...

Trono Over | Barbara De Santi è stata fin troppo audace durante la sfilata a Uomini e Donne, tanto da far arrabbiare Maria De Filippi

Barbara De Santi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, durante la sfilata andata in onda oggi su canale 5, non ha preso di buon grado i voti bassi ricevuti.

Un cavaliere, facendo riferimento al vestito della dama che si scuciva, ha affermato di aver avuto paura, e non in senso di preoccupazione per il pudore di Barbara, che il vestito la lasciasse completamente senza indumenti. Barbara De Santi ha iniziato a scucirsi il vestito al Trono Over da sola, lasciando intravedere zone che non sono consigliabili da mostrare alle 3 del pomeriggio.

“Barbara, ma cosa fai?” ha subito rimproverato Maria De Filippi a Uomini e Donne. “Siamo in televisione!” ha tuonato la conduttrice, rimettendo in riga la dama del parterre femminile.

Barbara De Santi litiga con Gianni Speri al Trono Over: “Sei di parte!”

Dopo che Maria De Filippi ha rimproverato Barbara De Santi a Uomini e Donne, la dama, che recentemente ha rilasciato il suo primo singolo estivo, subito dopo ha iniziato a litigare con l’opinionista Gianni Sperti. Il motivo?

Gianni non ha gradito l’abito scucito della dama e per questo le ha dato un voto piuttosto basso, un due. Barbara non ha apprezzato il voto ricevuto e ha chiesto alla padrona di casa del Trono Over di escludere il voto di Gianni Sperti di Uomini e Donne dalla votazione finale. Maria De Filippi ha spiegato alla sua dama che ciò non è possibile.

Barbara De Santi del Trono Over, che ieri ha lanciato una frecciatina ad Ida Platano, non accettando la decisione della conduttrice, ha scelto di squalificarsi dalla sfilata dal programma.

Barbara De Santi, che non accetta di buon grado le critiche, ha accusato Gianni Sperti di votare per simpatia e non per l’abito indossato in passerella. Lui ha ovviamente smentito.