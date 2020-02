Uomini e Donne | Durante la registrazione del Trono Classico, Tina Cipollari ha confidato ad Alfonso Signorini che Serena Enardu è stata con Alessandro Graziani

Pensavate che il Grande Fratello Vip si fermasse a due puntate a settimana e a un talk dedicato ai programmi di Barbara d’Urso? Beh, vi sbagliavate di grosso.

Durante la registrazione del Trono Classico del 13 febbraio, come riportato dal Vicolo delle news, in puntata si è presentato Alfonso Signorini pronto ad indagare sui like sospetti lasciati da Serena Enardu ad Alessandro Graziani, lui ricopre il ruolo di corteggiatore al trono di Giovanna Abate.

Durante l’interrogatorio, però, Tina Cipollari ha smascherato Serena Enardu al Trono Classico rivelando che alcune sue amiche l’hanno beccata in compagnia di Alessandro Graziani, lei aveva rivelato di non averlo mai rivisto dopo la fine di Temptation Island Vip, e che avrebbero passato anche un weekend insieme.

Alessandro Graziani rompe il silenzio su Serena Enardu a Uomini e Donne

Alfonso Signorini, prima che Tina Cipollari facesse la sua rivelazione su Serena Enardu del GF Vip, ha chiesto al tentatore, ora corteggiatore, di raccontare la sua versione dei fatti.

Alessandro Graziani, tentatore di Serena Enardu ha rivelato al Trono Classico di Uomini e Donne che lui e Serena hanno interrotto la loro conoscenza, anche se lui avrebbe voluto di più, come aveva ribadito qualche tempo fa su Instagram.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiesto se ci fosse stato qualcosa di più concreto tra di loro, ma Alessandro Graziani del Trono Classico ha preferito non rispondere, invitando Alfonso Signorini a fare questa domanda alla diretta interessata.

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena, visto che in studio ci saranno Giulio Raselli e Giulia D’Urso a Uomini e Donne.

Dopo la breve apparizione a Uomini e Donne, Alfonso Signorini mostrerà la clip in questione a Pago?