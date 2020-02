Uomini e Donne| L’ex tronista Ramona Amodeo, attraverso un post su Instagram, ha condiviso una notizia molto importante con i suoi followers

Ramona Amodeo è diventata famosa per aver partecipato un po’ di anni fa al programma Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista. Dal carattere spigliato ed esuberante, la bella partenopea si è subito distinta tra le ragazze che hanno partecipato al format e nonostante sia passato parecchio tempo dalla sua esperienza a Uomini e Donne, Ramona vanta di un pubblico, femminile per lo più, molto vasto, con il quale interagisce quotidianamente.

Ed è proprio in virtù di questo legame che Ramona Amodeo, proprio oggi, nella giornata dedicata agli innamorati, ha deciso di condividere con i suoi followers una notizia meravigliosa.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo in dolce attesa? Parla l'ex tronista

Uomini e Donne: Ramona Amodeo aspetta un secondo bebè. L’annuncio

Sono passati un po’ di anni da quando Ramona Amodeo fece la sua esperienza a Uomini e Donne, eppure, le persone che hanno imparato ad apprezzarla e si sono affezionate a lei, tutt’oggi sono interessate a seguire gli sviluppi della sua vita e dei suoi successi.

Entrata a far parte ufficialmente delle influencer, Ramona prova a distinguersi dalle altre, mantenendo un contatto solido con la realtà, restando ancorata a dei valori sani, che vale la pena condividere. Oggi, in occasione di San Valentino, Ramona Amodeo ha deciso di condividere con i suoi followers una meravigliosa notizia: l’arrivo di un secondo figlio.

Come molti di voi sapranno, l’ex tronista, dopo aver vissuto la sua storia d’amore con il ragazzo che decise di scegliere alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ha incontrato il suo vero amore, Luca, con il quale si è sposata ed ha avuto una splendida bambina, Annachiara.

Gelosissimi della loro privacy, Ramona e Luca però, hanno comunque deciso di dare l’annuncio sui social, quasi a voler diffondere un’abbondante dose di positività, in un’epoca in cui se ne percepisce sempre di meno. La decisione di confermare la notizia, tra l’altro è arrivata proprio perché, le fan di Ramona super attentissime, avevano già notato un pancino sospetto.

L’influencer, infatti, per sua stessa ammissione ha confermato l’evidenza delle sue forme e ha anche confermato che il suo aspetto sembra essere stravolto perché è devastata dalle nausee.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis: "Benarrivato piccolo"

Vi ricordiamo inoltre che Ramona Amodeo non è l’unica reduce dal programma di Maria De Filippi ad aver avuto un bimbo, anche Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno appena avuto una bambina e Beatrice Valli è in attesa della sua terza figlia, la seconda avuta da Marco Fantini.

Gina D’Antonio