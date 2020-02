Michelle Hunziker e sua figlia Celeste hanno avuto una delle classiche discussioni che fanno tremare le ginocchia a tutte le mamme. Interessata a vari temi religiosi e a “conoscere Dio”, la bambina ha terrorizzato sua madre, che però ha saputo dare una risposta intelligente.

Sole e Celeste Trussardi sono le gemelline che Michelle Hunziker ha messo al mondo appena quattro anni fa, nel 2015. Come si sa, tra i quattro e i cinque anni i bambini attraversano la cosiddetta “fase dei perché” e sono interessati a tantissimi argomenti diversi.

A quanto pare Celeste sta attraversando un momento di grande interesse per la religione cattolica e per la sua storia, tanto da aver tempestato Mamma Michelle di diverse domande non esattamente “imbarazzanti” ma alle quali comunque non è semplice dare una risposta, soprattutto quando si parla a una bambina così piccola.

Tra le varie domande poste da Celeste sono arrivate anche: “quanto ci ha messo Mosé?” in riferimento al lungo viaggio del popolo ebreo attraverso il deserto e “Che cos’è l’eternità?”, un tema spinoso anche per gli adulti.

Probabilmente insoddisfatta dalle risposte della sua mamma, Celeste ha tirato una conclusione assolutamente inaspettata per una bambina così piccola.

Michelle Hunziker: “Mia figlia dice che vuole morire”

Michelle ha spiegato ai propri follower su Instagram che ha tentato in ogni modo di dare a sua figlia Celeste delle risposte comprensibili e soprattutto che potessero placare la sua curiosità.

Anche se deve aver certamente fatto un buon lavoro, Celeste non è sembrata davvero soddisfatta delle risposte date dalla sua mamma a domande così complesse.

Per questo motivo ha affermato candidamente – come sanno fare solo i bambini – che se Dio conosce tutte le risposte, la cosa migliore da fare è morire per incontrare Dio e chiedergli tutto quello che si vuole sapere. “Se Dio ha tutte le risposte meglio morire”.

Si può solo immaginare il panico che deve aver attraversato il cuore di Michelle Hunziker a sentire un’affermazione del genere dalla bocca di una delle sue figlie minori, ma la presentatrice è stata in grado di rimanere padrona di se stessa e di dare una risposta che potesse far cambiare idea alla bambina: “No amore! Devi vivere bene questa vita sulla terra!” ha spiegato Michelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 3 Feb 2020 alle ore 11:08 PST

Nemmeno una settimana fa Celeste Trussardi era stata di nuovo protagonista di un tenerissimo post di Michelle Hunziker, che aveva pubblicato su Instagram un vecchio video con Celeste neonata in cui la bambina sorrideva e agitava le gambine.

Michelle e Aurora si sono sciolte nel ricordo di quanto fossero grassottelle le gambe della bambina, quella stessa bambina che oggi sembra pronta a iscriversi a una facoltà di teologia!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.