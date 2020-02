GF Vip | Andrea Denver si sta affezionando sempre di più ad Adriana Volpe, tanto da definirla la sua donna ideale

Andrea Denver, durante le prime settimane di permanenza al GF Vip, è sempre stato piuttosto legato a Rita Rusic, ma da quando quest’ultima ha abbandonato la casa per il volere del pubblico non fa altro che trascorrere il suo tempo insieme all’acerrima nemica della produttrice: Adriana Volpe.

I due, per la prova della settimana, sono apparsi piuttosto vicini. Tant’è che il bel modello si è sbilanciato in confessionale su ciò che pensa della sua compagna di viaggio, definendola la sua donna ideale. “Adriana è una bellissima donna. Ha quel tipo di corpo che a me piace vedere su una donna” ha esordito Andrea Denver cotto di Adriana Volpe al GF Vip. “Nonostante la differenza di età, la trovo bellissima. E’ la mia donna ideale”. Cosa ne penserà il marito della conduttrice?

Adriana Volpe commenta Andrea Denver al GF Vip: “Principe azzurro”

Adriana Volpe, che ieri ha fatto una battuta di pessimo gusto su Licia Nunez, è stata ben contenta di poter lavorare, per i balli assegnati durante la settimana, con Andrea Denver al Grande Fratello Vip.

“Lui è un bellissimo ragazzo, basti anche si metta senza maglietta” ha esordito la conduttrice. “In questo ballo c’è una sorta di corteggiamento, lui rappresenta un po’ il principe azzurro che tutte sognano” ha concluso Adriana Volpe al GF Vip.

Il bel modello, tra l’altro, non ha avuto un atteggiamento così lineare, tant’è che la sua fidanzata ha chiesto un confronto al Grande Fratello Vip per il flirt con Elisa De Panicis, ma la sua richiesta non è stata ancora assecondata.

In molti iniziano a sospettare che Adriana Volpe e Andrea Denver siano la prossima coppia del GF Vip, a causa delle loro reciproche dichiarazioni. Beh, nulla di più sbagliato. La conduttrice è innamoratissima di suo marito e della sua famiglia.