Trono Over | Barbara De Santi contro Ida Platano: “Noiosa e litigiosa”

Trono Over | Barbara De Santi ha attaccato Ida Platano di Uomini e Donne su Instagram a causa di un’intervista di quest’ultima rilasciata al magazine dedicato al programma di Maria De Filippi

Nonostante Ida Platano abbia lasciato da qualche tempo il Trono Over di Uomini e Donne, la dama continua ancora a far parlare di sé. Indubbiamente perché è uno dei personaggi più amati del pubblico del piccolo schermo.

La scorsa settimana, però, la compagna di Riccardo Guarieri ha discusso con Barbara De Santi. Il motivo? La dama bresciana non ha salutato, durante un incontro causale, la De Santi, facendola andare su tutte le furie.

Ida è tornata a parlare dell’argomento, attraverso il megazine dedicato al programma di Maria De Filippi, liquidando il tutto dicendo che Barbara ha dato fin troppo conto a quel breve incontro.

“Il nostro incontro al bar è stato soltanto la ciliegina sulla torta, mia cara” ha scritto su Insagram Barbara De Santi contro Ida Platano del Trono Over. “Siete voi che in studio raccontante della vostra relazione che è litigiosa, distruttiva e noiosa” ha proseguito la dama. “Fate tutto voi!”

Ida Platano del Trono Over senza freni: “Barbara? Su di lei c’è poco da dire”

Barbara De Santi, che recentemente ha perso la calma al Trono Over di Uomini e Donne lanciando un biscotto e una scarpa, è tornata a parlare del mancato saluto proprio dopo aver letto l’intervista rilasciata al settimanale della trasmissione, altrimenti avrebbe trascurato l’argomento visto che è accaduto qualche settimana fa. Ma cosa aveva dichiarato nello specificato Ida Platano di Uomini e Donne? Ecco le sue parole.

“Quello che ha detto Barbara mi è scivolato addosso. Anche perché il tutto si è basato su un incontro casuale, durato pochissimi minuti sul quale c’era ben poco da dire” confidava la compagna di Riccardo Guarnieri. “Onestamente credo che lei gli abbia dato pure troppo peso al fatto che io non l’abbia salutata” ha concluso.

La dichiarazione ha fatto arrabbiare Barbara De Santi del Trono Over, che ha prontamente replicato su Instagram attaccando la relazione tra l’ex dama, che ultimamente ha fatto discutere per aver incontrato un noto calciatore, e Riccardo.

Le due riusciranno a chiarire prima o poi?

Al momento, però, il pubblico di Uomini e Donne è soltanto curioso di sapere come procede la storia tra Ida e Riccardo del Trono Over, visto che ultimamente si respirava aria di crisi tra i due. Pare però, visti gli ultimi avvistamenti, che gli ex protagonisti del programma abbiano chiarito questa nuova incomprensione. Quanto durerà la pace tra i due questa volta?