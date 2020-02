Trono Over | Ida Platano insieme a Mario Balotelli: cosa è successo

Trono Over | Ida Platano ha pubblicato una foto che la immortala al fianco del calciatore Mario Balotelli. Cosa ci facevano insieme lo sportivo e l’ex dama di Uomini e Donne?

Ida Platano, nonostante non sia più una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, è uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo.

Non stupisce, infatti, che la foto postata dalla dama su Instagram in compagnia di Mario Balotelli abbia rapidamente fatto il giro del web. Cosa è successo tra i due?

Niente paura, nessun flirt. I due non sono stati paparazzati in giro per locali o mano nella mano. Tra loro non c’è assolutamente nulla.

Il calciatore è andato al negozio di Ida Platano del Trono Over per fare una sorpresa al piccolo Samuel, figlio dalla dama di Uomini e Donne, che da sempre è un fan sfegatato della Juventus.

Ida Platano del Trono Over elogia Mario Balotelli: “Grazie per….”

Ida Platano ci ha tenuto a ringraziare il calciatore pubblicamente per essere venuto a trovarla nel suo negozio e per fatto una sorpresa al piccolo Samuel.

Mario Balotelli, infatti, si è reso disponibile non solo a visitare il negozio della compagna, o ex compagna, di Riccardo Guarnieri del Trono Over, che ieri ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Ida, ma ha scattato anche qualche tenero scatto insieme al piccolo Samuel, felicissimo di avere avuto l’occasione di incontrare uno dei suoi idoli.

Il calciatore, infatti, da sempre è l’idolo del figlio di Ida, che sui social ha sempre manifestato una certa passione non solo per il calcio ma anche per la squadra della Juventus. Non di rado, infatti, le fan di Ida amano regalare gadget della squadra al piccolo Samuel.

Nonostante la sua storia con Riccardo non sembra procedere per il verso giusto, visto che durante la scorsa registrazione è scoppiata in lacrime al Trono Over, Ida Platano di Uomini e Donne può consolarsi vedendo i sogni del suo bambino prendere vita. E chissà che la sua storia con Riccardo Guarnieri non possa superare questo periodo così delicato. Anche se entrambi hanno preferito non rivelare al pubblico i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi per un po’.

Ida Platano, nonostante stia trascorrendo un periodo difficile con il suo compagno Riccardo, può da sempre contare sull’affetto del pubblico da casa che fin dal suo ingresso negli studi Elios di Roma non fa altro che seguirla e supportarla. Anche se i telespettatori sperano ancora di vedere trionfare l’amore tra Ida e Riccardo del Trono Over.

Riuscirà, anche questa volta, la loro storia d’amore andare oltre ogni tipo di incomprensione e convolare finalmente a nozze? Staremo a vedere.