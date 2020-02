Come disinfettare la gola con l’aglio

Un consiglio sorprendete per la salute ma molto efficace? L’aglio combatte le infiammazioni della gola e i suoi rossori e vi spieghiamo come fare

Forse il sapore e l’odore sono sgradevoli. Ma se vi dicessimo che l’aglio è molto utile per la salute? Certamente per quella del cuore. E poi perché ha altissime proprietà antibatteriche che servono per combattere gli arrossamenti in gola e le sue infiammazioni.

L’aglio da sempre è conosciuto per le sue caratteristiche antibatteriche e antibiotiche. Con il tempo però diverse ricerche mediche hanno anche allargato il suo utilizzo puntando su quelle potenzialità che vanno oltre. In particolare l’aglio può essere utilizzato per curare in maniera naturale i classici problemi causata dalla stagione invernale, a partire dal mal di gola.

Tutto dipende dal fatto che l’aglio è uno stimolante del sistema immunitario e quindi ha la capacità di alzare le barriere protettive nel nostro corpo quando serve. Per questo oltre ad essere utile al cuore e al nostro intestino, si è rivelato efficace pure nelle infezioni delle vie aeree, cioè una delle prime manifestazioni tipiche dell’influenza o della bronchite.

Forse sembrerà strano, ma l’aglio può sostituire l’antibiotico, sempre che l’arrossamento non sia grave e cronico. Un antibiotico assolutamente naturale ed efficace, perché contiene alcune sostanze che combattono i virus. Per questo viene utilizzato in tutti i casi nei quali il nostro corpo viene colpito da microrganismi che producono infiammazioni e infezioni. Merito dell’allicina contenuta nell’aglio e che ha un elevato potere antibatterico.

Ecco come preparare l’aglio antibiotico

Sotto forma di antibiotico, l’aglio dovrebbe essere consumato crudo perché con la cottura tutte le sostanze positive andranno. Non dobbiamo però superare la dose giornaliera di tre spicchi, al massimo per un paio di settimane. L’ideale quindi è affettare lo spicchio prima di ingerirlo, lasciando riposare almeno per una decina di minuti in modo che l’allicina esca e produca tutti i suoi effetti benefici.

Se questo vi fa schifo, potete pelare tre spicchi di aglio (preferibilmente fresco), schiacciarli con l’apposito strumento e poi metterli nel bicchiere del frullatore. Aggiungete mezzo bicchiere d’acqua naturale e poi frullatelo fino a che non risulta omogeneo.

A quel punto scaldate il composto in un pentolino almeno fino a renderlo tiepido e poi eseguite i classici gargarismi alla gola per almeno tre volte al giorno.

Unica controindicazione: l’aglio non è consigliato a quelli che soffrono di iperacidità gastrica, malattie gastrointestinali croniche, dermatosi e congestione polmonare specie sotto forma di tosse e febbre.