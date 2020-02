Trono Over | Ida e Riccardo hanno inscenato la crisi? Lui: “Ida non sa…”

Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati accusati di fingere di essere in crisi per restare il più a lungo possibile a Uomini e Donne. Lui ha rotto il silenzio

Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, è stato chiesto ad Ida Platano come stesse proseguendo la sua relazione con il fidanzato Riccardo Guarnieri.

La dama ha preferito non rispondere, scoppiando in lacrime durante la puntata. Sul web il gesto è apparso piuttosto sospetto e c’è chi inizia a sospettare che i due si siano messi d’accordo per tornare a far parlare di sé e che, sotto suggerimento di un’agenzia, abbiano organizzato una messa in scena bella e buona.

Il fidanzato, o forse ex non si è ancora ben compreso, di Ida Platano del Trono Over non ci sta e ha deciso di rompere il silenzio rivelando tutta la verità sulla vicenda.

Riccardo Guarnieri ha precisato che soltanto lui ha pensato di iscriversi ad un’agenzia e non Ida, che svolge l’attività di parrucchiera ed influencer, e che quanto mostrato sul piccolo schermo è in tutto è tutto vero, senza nessun tipo di finzione per aumentare la loro visibilità.

Trono Classico | Lorenzo Riccardi pronto per una nuova sfida: "Voglio…"

Riccardo Guarnieri ci riprova con Ida Platano del Trono Over? L’indizio

Riccardo Guarnieri non ha smentito la crisi con Ida Pltano, che è scoppiata in lacrime al Trono Over di Uomini e Donne, affermando che il suo rapporto con la dama è sempre stato vero e non è mai stato manovrato da nessuna agenzia.

“Ida non sapeva nemmeno che volessi iscrivermi ad un’agenzia” ha rivelato il cavaliere di canale 5. “Per evitare fraintendimenti di vario genere” ha proseguito Riccardo. “Ho deciso di fare un passo indietro e di non iscrivermi all’agenzia” ha chiarito Riccardo Guarnieri del Trono Over.

Negli scorsi giorni, tra l’altro, il cavaliere è stato avvistato per la città di Brescia, città dove vive Ida Platano di Uomini e Donne, facendo sperare di un nuovo ricongiungimento, ma non solo.

Sempre nelle sue stories Instagram, Riccardo ha pubblicato una canzone, evidenziando una parte del testo che sembra proprio essere rivolta alla sua compagna.

“Che si cade in due e in due ci si rialzerà” recita il testo di Giorgia che Riccardo ha dedicato probabilmente ad Ida. “Tra mille rimpianti ed il perdono e scelgo te”. La storia di Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne ha sempre appassionato il pubblico del piccolo schermo, che spera che i due possano tornare di nuovo insieme e superare i loro problemi.

Anche Gianni Sperti ha sofferto per la coppia, rivelando di essere stato particolarmente legato alla dama.

Uomini e Donne | Anna Tedesco dopo il Trono Over ammette: "Ci sono rimasta"