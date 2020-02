Trono Over | Gianni Sperti confessa: “Ho sofferto con Ida Platano”

Trono Over | Gianni Sperti, recentemente intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato di aver sofferto insieme ad Ida Platano di Uomini e Donne

Gianni Sperti è ormai uno dei volti storici di Uomini e Donne. L’opinionista, spesso, a differenza della sua collega Tina Cipollari, si lascia molto coinvolgere dalle storie nate all’interno della trasmissione di Maria De Filippi e, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma, ha rivelato qual è la coppia che più lo ha fatto soffrire.

“Fin dal primo momento ha creduto nell’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri” ha rivelato l’opinionista. “Ho sofferto insieme ad Ida quando lei è stata male. Ci sono molto affezionato” ha concluso.

Ovviamente non è di certo un mistero che Gianni Sperti e Ida Platano del Trono Over siano particolarmente legati. L’opinionista ha sempre dichiarato pubblicamente di volerle un gran bene e di essere profondamente dispiaciuto di vederla soffrire a causa dell’amore turbolento con Riccardo Guarnieri.

Trono Over | Gianni Sperti senza freni: “Giorgio Manetti? Una delusione”

Gianni Sperti, oltre ad aver confidato di aver pianto con Ida Platano di Uomini e Donne, che è di nuovo tornata in crisi con Riccardo Guarnieri, ha rivelato anche chi è che lo ha deluso di più durante il proprio percorso all’interno degli studi Elios di Roma.

“Non amo parlare delle persone che mi hanno deluso” ci ha tenuto a precisare l’opinionista di Maria De Filippi. “Ma una di quelle persone che più mi ha amareggiato è stato Giorgio Manetti, l’ex fidanzato di Gemma Galgani” ha confidato Gianni Sperti, opinionista del Trono Over.

Non è difficile comprendere il motivo per cui l’ex ballerino si senta deluso dal gabbiano più famoso del piccolo schermo, che potrebbe ritornare a Uomini e Donne a causa di un appello lanciato da Tina Cipollari.

Giorgio era partito come un cavaliere interessato soltanto a trovare l’amore, che sembrava aver trovato insieme a Gemma Galgani del Trono Over, ma durante il corso della sua permanenza si è anche scoperto che il gabbiano era interessato anche ad organizzare eventi e serate, deludendo così non solo gli opinionisti ma anche il pubblico del piccolo schermo.

