Trono Over | Barbara De Santi perde la calma e lancia la...

Trono Over | Barbara De Santi ha perso la calma durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, finendo per lanciare una scarpa a Marcello

Le anticipazioni del Trono Over promettono tanto sano e amato trash televisivo.

Il vicolo delle news ha riportato che il finale della puntata è stato alquanto scoppiettante. Il motivo?

Barbara De Santi ha perso la calma durante la registrazione di oggi. La dama, che è iniziata ad uscire con Marcello, ex corteggiatore di Gemma Galgani, a causa di un incomprensione ha perso letteralmente la calma.

In un primo momento, a causa di un calo di zuccheri, una signora del pubblico le ha offerto un biscotto. Barbara, invece di mangiarlo, lo ha lanciato contro il suo cavaliere, ma non solo.

Dopo Barbara De Santi ha lanciato una scarpa a Marcello al Trono Over, senza beccarlo per sua fortuna.

Barbara De Santi una furia al Trono Over | Nuove accuse ad Armando

Risulta più che comprensibile che nessun cavaliere voglia il numero di Barbara De Santi, visto l’atteggiamento avuto oggi durante la puntata.

La registrazione del 21 gennaio del Trono Over di Uomini e Donne ha stupito tutti, perfino Maria De Filippi. In quanto nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da parte della dama per un malinteso sulla sua prima uscita con Marcello.

Barbara De Santi insisteva col dire che il cavaliere non aveva piacere a stare con lei, mentre lui affermava che la dama non stava bene e preferiva tornare in albergo.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha subito approfittato del momento per ribadire alla dama che è lei quella che fa gesti affrettati e non lui, come ha sempre affermato in puntata.

Barbara De Santi del Trono Over non reagisce bene nemmeno qui, affermando che tutti gli uomini del parterre maschile sono falsi e che non hanno un reale interesse nel costruire una relazione.

Se pensavate che il peggio fosse stato raggiunto la scorsa settimana con Tina che accusa Gemma di essere rifatta, beh vi sbagliate di grosso.