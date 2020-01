Uomini e Donne | Ida e Riccardo litigano al Trono Over: c’entra Gemma

Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ritornati al Trono Over, ma durante la registrazione hanno discusso “a causa” di Gemma Galgani

La coppia più amata di Uomini e Donne è tornata! Il Vicolo delle News ha riportato che durante la registrazione del Trono Over del 21 gennaio Ida e Riccardo hanno fatto il loro ingresso in studio.

Prima di salutare il pubblico, Maria ha mostrato tutti i momenti più importanti della coppia, facendo vedere anche la “consegna” dell’anello di fidanzamento.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono successivamente entrati in studio più felici che mai, raccontando a tutti che la loro relazione prosegue a gonfie vele anche se a volte litigano.

Ultimamente, ad esempio, hanno discusso perché Riccardo Guarnieri si è dimenticato di fare gli auguri di buon compleanno a Gemma Galgani, facendo arrabbiare così Ida Platano di Uomini e Donne che con la dama ha un rapporto speciale.

Gli auguri mancati di Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sono stati soltanto il motivo iniziale della lite con Ida Platano del Trono Over.

Il cavaliere ha ammesso di star valutando alcune proposte di lavoro, ma che queste sono troppo lontane da Brescia, città in cui vive la dama, e per questo motivo le ha scartate.

Ida rimane stupita dalle parole di Riccardo, rivelando di non sapere nulla, ma il cavaliere le ripete che ne hanno parlato questa mattina.

La dama afferma con convinzione che non ne sapeva nulla e tra i due inizia l’ennesima lite. Anche se decisamente più tranquilla dello sclero di Barbara De Santi in puntata. Maria De Filippi, notando l’evidente difficoltà della coppia nel non litigare, decide di farli ballare e il cavaliere ne approfitta per fare gli auguri di buon compleanno a Gemma Galgani dal vivo.

Ida e Riccardo del Trono Over, sotto consiglio di Gianni Sperti, scelgono di rimanere per tutta la puntata come ospiti. Anche se Ida deve ritornare per la sfilata.

Per questo motivo, questa non sarà di certo l’ultima ospitata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne.