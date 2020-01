Trono Over | Ida Platano ritorna a Uomini e Donne: l’annuncio

Trono Over | Ida Platano ritornerà a Uomini e Donne. A dare la notizia è stata Maria De Filippi in persona, che durante la puntata in onda ieri ha annunciato il tutto

La dama Ida Platano ritorna a Uomini e Donne. La notizia è ufficiale, visto che ad annunciarlo è stata Maria De Filippi al Trono Over, durante la puntata andata in onda ieri.

No, la sua storia con Riccardo Guarnieri prosegue a gonfie vele e Ida non ha nessun ripensato al riguardo.

Il suo ritorno non ha nulla a che fare nemmeno con un ipotetico ruolo di opinionista, come è accaduto qualche settimana fa a Lorenzo Riccardi al Trono Classico.

Ida Platano al Trono Over ritorna per portare a termine qualcosa che aveva lasciato in sospeso: la sfilata con le altre dame del parterre femminile.

Ida Platano ritorna al Trono Over di Uomini e Donne: le parole di Maria

La dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne è pronta a fare il suo ingresso negli studi Elios di Roma.

Ida Platano farà il suo ritorno per prendere parte alle sfilate organizzate dagli autori di Maria De Filippi. E’ bene precisare che l’invito della reazione non è stato fatto a tutte le ex partecipanti del programma, o a quelle che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, nonostante Ida sia tra le dame più amate, ma perché si era classificata tra le prime posizioni e sarebbe ingiusto non permetterle di vincere il titolo finale soltanto perché ha trovato l’amore con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne.

La loro storia, tra l’altro, prosegue a gonfie vele. Tant’è che Riccardo le ha donato un anello in segno del suo amore, ma non solo.

La coppia, come ben noto, sta pensando anche di convolare a nozze. Tant’è che Ida si è mostrata con un abito da sposa, che il grande giorno stia per arrivare prima del previsto?

Non ci resta che fare il nostro in bocca al lupo a Ida e Riccardo del Trono Over.