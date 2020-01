Pantaloni eleganti, un must per qualsiasi guardaroba femminile. Scopri quali modelli scegliere tra le proposte più inn del momento

Dal taglio a sigaretta a quello a palazzo, dal nero alle fantasie più estreme. Quando si tratta di pantaloni eleganti per una donna la rosa di opzioni tra cui poter scegliere è veramente sterminata.

Da quando Coco Chanel ha definitivamente sdoganato il mito delle donne solo in gonna e Yves Saint Laurent ci ha illuminato la vita svelandoci che anche il tailleur, outfit formale per eccellenza, poteva esser declinato in variante pantalone, ecco che questo capo d’abbigliamento si è sempre più stabilizzato sulla cresta dell’onda, mostrandosi versatile in modo incredibile e sempre carico di risorse.

Non c’è dunque guardaroba femminile in cui un paio (o sarebbe meglio anche più di uno) di pantaloni eleganti non faccia la sua bella figura. Del resto le opzioni tra cui scegliere oggi giorno non mancano proprio e tutto sta nel selezionare il modello più adatto alle esigenze di ciascuna. Come? Scopriamolo insieme.

Pantaloni eleganti donna: quale modello scegliere?

Siamo sempre più innamorate del modello a palazzo, convinte che il nero sia elegante per eccellenza e persuase che un tacco sotto possa fare la differenza.

Dietro il mondo dei pantaloni eleganti da donna c’è però molto di più e oggi proviamo a scoprirlo insieme.

Ecco allora i modelli più cool del momento e alcuni preziosi suggerimenti per scegliere la miglior opzione a nostra disposizione.

Classico nero – Già visto, strausato ma sempre e comunque un successo garantito. Evergreen che non può mancare nell’armadio di una fashion addicted, il pantalone elegante nero è estremamente versatile e da il suo meglio in estate così come in inverno. La variante a vita alta, grande ritorno degli ultimi anni, sarà perfetta per un seducente look un po’ androgino. Se in versione skinny potrete abbinarli a bluse oversize, altrimenti la più classica delle camice bianche andrà benissimo.

Pantaloni eleganti donna a vita alta – Dai modelli skinny, un vero e proprio must per coloro che hanno nelle gambe il loro punto di forza e vogliono metterle in risalto, alla variante a palazzo, adatti alle donne di tutte le età e a tutte le occasioni. La vita altra è un jolly su cui puntare senza remore anche per le occasioni più esclusive: non è un caso se alcune star li hanno scelti per i loro più importanti red carpet. Temete di esaltare troppo i vostri fianchi? Una blusa o un morbido blazer sistemeranno ogni cosa.

I pantaloni a fantasia – Dimenticate l’equivalenza “nero=elegante”. C’è un intero mondo di fantasie da esplorare, tutte scelte di gran tendenza in questo 2020. Dalle stampe floreali, perfette per la stagione calda, alle fantasie geometriche e optical, fino ad arrivare a quelle del più provocante animalier. Per evitare però di scadere in eccessi e mantenere il massimo livello possibile di eleganza occhio al giusto abbinamento: capi dalle linee semplici e basic e monocolore saranno la vostra miglior opzione. Il pantalone rimarrà infatti così punto focale del look e l’equilibrio sarà impeccabile.

Il completo giacca e pantalone elegante – Una scelta con cui sarà impossibile sbagliare ma, senza dubbio, adatta a donne dallo spirito più classico e formale. Perfetto anche per sostituire un abito da sera, il caro vecchio completo si è recentemente rinnovato proponendo tagli e fantasie che scongiureranno ogni temuto effetto “old style”. Proprio non riuscite a rinunciare alla tinta unita? Benissimo, niente paura però di osare con le tonalità più vivaci.

