Sanremo | Elisabetta Gregoraci furiosa: “Nicola Savino mi ha fatto fuori!”

Sanremo | Elisabetta Gregoraci, all’ultimo minuto, è stata esclusa della conduzione de L’Altro Festival a causa di una decisione presa da Nicola Savino, co – conduttore del programma

Elisabetta Gregoraci nelle scorse ore si è lasciata andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram. Cosa è successo?

La conduttrice era stata contattata per essere la co – presentatrice de L’Altro Festival, ma il suo collega Nicola Savino avrebbe fatto di tutto per escluderla dal nuovo progetto televisivo. Il motivo?

Savino avrebbe escluso la Gregoraci soltanto perché il suo ex marito, Flavio Briatore, sarebbe stato accostato alla fazione destra della politica italiana.

Nicola Savino ha escluso Elisabbetta Gregoraci per Sanremo? Almeno per il momento, il conduttore ha preferito non replicare di fronte alle forti accuse della sua collega.

Elisabetta Gregoraci, con giusta causa, non ha apprezzato il trattamento che le avrebbe riservato Nicola Savino per L’Altro Festival, spin off del Festival di Sanremo, di cui recentemente sono stati svelati tutti gli ospiti scelti da Amadeus.

“Cari amici, vi comunico che sono appena venuta a conoscenza che non farò più parte del cast de L’Altro festival” ha esordito la showgirl.

“La mia presenza nel programma era stata già annunciata dai media e anche dalla Rai” ha proseguito Elisabetta Gregoraci. “Sono stata esclusa dal signor Nicola Savino con cui avrei dovuto guidare il progetto, ma si è imposto per ottenere la mia esclusione” ha continuato la showgirl sulla sua triste avventura riguardante il Festival di Sanremo.

“Il motivo per cui lo ha fatto, me lo ha rivelato al telefono, èla presunta appartenenza politica alla Destra di Flavio Briatore, mio ex marito”, ha concluso.

Flavio Briatore è intervenuto per difendere la sua ex moglie, etichettando Savino come un coglion*. Anche se Savino non si è ancora pronunciato in merito a questa triste e spiacevole vicenda.

Chissà se magari Amadeus consolerà la conduttrice, inserendola tra le sue presentatrice di Sanremo 2020.