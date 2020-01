Uomini e Donne | Ida Platano mostra l’abito da sposa | Foto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti per il matrimonio. L’ex dama del trono over di Uomini e donne mostra le foto dell’abito da sposa.

Ida Platano è pronta a sposare Riccardo Guarnieri. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, felicissima di aver ritrovato l’uomo che ama, su Instagram, ha pubblicato alcune storie in cui si mostra in abito da sposa. Bellissima e raggiante, la Platano ha così scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno sempre sperato di rivederla felice e innamorata tra le braccia di Riccardo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano dopo Uomini e Donne: lei mostra l’abito da sposa

La data del matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora non c’è anche se Riccardo ha donato l’anello di fidanzamento ad Ida. Tra i due, tuttavia, procede tutto a gonfie vele. Dopo aver lasciato il parterre del trono over di Uomini e Donne, infatti, Ida e Riccardo hanno ritrovato la complicità necessaria per portare avanti una storia diventata ormai importante e che potrebbe essere coronata, oltrechè dal matrimonio, anche da un figlio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nelle scorse ore, così, la Platano ha cominciato a sognare pubblicando alcune storie in cui indossa alcuni abiti da sposa. Sicuramente, tra i modelli che l’ex dama ha mostrato ai fans, probabilmente, non c’è quello che Ida sceglierà per il matrimonio. Nel vederla con l’abito bianco, però, i fans stanno già sognando il grande giorno di Ida e Riccardo che è riuscito a riconquistare definitivamente la fiducia della donna di cui è innamorato e che ha definito la più importante della sua vita. Prima d’incontrare la Platano, infatti, Riccardo non aveva mai pensato al matrimonio. I due, dunque, convoleranno a nozze entro l’anno?