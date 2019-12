Amore a gonfie vele per Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l’addio al trono over di Uomini e Donne. Ecco che fine ha fatto l’anello di fidanzamento.

La Platano e Riccardo Guarnieri si sposano. Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere sono nuovamente felici e innamorati come testimoniano le dediche che si sono scambiati sui social e i video con cui Riccardo ha mostrato ai fans il momento in cui ha fatto indossare l’anello di fidanzamento ad Ida.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne si sposano: “lo vogliamo mettere questo anello o no, che dici?”

Riccardo Guarnieri è riuscito a riconquistare la fiducia e il cuore della Platano, la donna che gli ha fatto provare delle emozioni uniche e che lo ha convinto a sbilanciarsi al punto da convicerlo a chiederle di sposarlo. Un passo che Guarnieri, prima di Ida, non aveva mai pensato di poter fare. Dopo aver rischiato di perdere la donna di cui è perdutamente innamorato, però, Riccardo ha deciso di provarci e, dopo aver pensato di aver perso tutto, ha ottenuto ciò che desiderava.

Dopo aver lasciato il trono over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorreno insieme molto tempo. L’ex cavaliere, infatti, ha raggiunto Ida a Brescia dove hanno trascorso insieme una serata al termine della quale Guarnieri ha marcato il territorio facendo indossare ad Ida l’anello di fidanzamento.

“Prima chiudi gli occhi… non li aprire… Apri! Lo vogliamo mettere questo anello o no, che dici? Lo dobbiamo provare. Te lo metto io? Sai che non sono bravo in queste cose… Ce l’abbiamo fatta!“, ha detto Riccardo al termine di una romantica sorpresa che ha avuto come location un parcheggio. La coppia, dunqu, convolerà a nozze nel 2020?