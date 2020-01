Figlio in arrivo per Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel 2020? La coppia, dopo aver festeggiato insieme il Capodanno, svela i progetti futuri.

Dopo aver trascorso il Natale lontani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno brindato insieme al 2020 mostrandosi sereni, felici e innamorati. La coppia, nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, ha anche regalato una diretta ai fans nel corso della quale ha svelato i progetti futuri parlando anche di un figlio.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: un figlio tra i progetti della coppia del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver fatto temere i fans di essere nuovamente in crisi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso il Capodanno insieme. “2020 non ti temiamo”, ha poi scritto l’ex dama del trono over di Uomini e Donne sotto una foto di coppia in cui sorride accanto al suo Riccardo.

La coppia, poi, mentre passeggiava per le strade di Brindisi, come svela il Vicolo delle News, ha poi fatto una diretta su Instagram mostrandosi felice e innamorata. Mentre concedevano foto alle persone incontrate lungo il tragitto, Ida e Riccardo hanno anche svelato i progetti di coppia. A chi gli ha chiesto se, nel 2020, potrebbe arrivare un bambino, Riccardo ha spiegato di volere un maschietto.

Ida ha aggiunto di averlo già un figlio maschio, ma Riccardo ha aggiunto di volere un mashietto perchè quando sarà grande potrà andare a corteggiare Bianca, la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Sossio, infatti, ospite di Maria De Filippi, si è augurato di poter vedere la sua bambina sul trono, quando crescerà, in modo da poter controllare i suoi corteggiatori.