Trono Over | Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Ci sto male”

Trono Over | Giorgio Manetti ha commentato il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne, rivelando che lo fa soffrire vederla stare male

Giorgio Manetti è l’indimenticato Gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne, colui che ha conquistato, a suo tempo, il cuore di Gemma Galgani.

Il cavaliere, tra le pagine di Vero Tv, è tornato a parlare della sua ex fidanzata. Che cosa ha rivelato? Giorgio si è detto profondamente dispiaciuto di vedere Gemma soffrire all’interno del programma.

“Vederla soffrire durante la messa in onda del programma, mi fa stare male” ha esordito Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne. “Ma se è quello che desidera è questo, apparire ancora sul piccolo schermo, beh le auguro il meglio che possa avere” ha concluso l’ex fidanzato di Gemma Galgani.

Leggi anche:

Trono Over | Armando Incarnato ci ripensa? “Veronica è l’unica”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giorgio Manetti sul Trono Over di Uomini e Donne: “Non ci tornerei”

Oltre a parlare del percorso di Gemma Galgani al Trono Over, che di recente è stata accusata di essersi rifatta dopo Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha rivelato che, a prescindere dalla sua attuale situazione sentimentale, non tornerebbe mai all’interno del programma.

“Personalmente non ci ritornerei” ha esordito il Gabbiano, che non molto tempo fa punzecchiò Gemma Galgani. “Ora, a differenza di quanto frequentavo io la trasmissione, non fanno altro che litigare” ha proseguito l’ex fidanzato di Gemma Galgani di Uomini e Donne.

“Sembra che tutti vadano lì soltanto per discutere tra loro. Sembra che nessuno sia interessato a trovare l’amore come quando c’ero io” ha concluso Il Gabbiano.

Fortunatamente, però, Giorgio al programma non può tornarci visto che la sua storia con la sua compagna procede a gonfie vele. Anche se, è inutile negare, il pubblico di Uomini e Donne sogna ancora un ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio del Trono Over, ma probabilmente non avverrà mai visto che lui ha trovato l’amore e lei è sempre più concentrata a scovare il suo principe azzurro.