Trono Over | Armando Incarnato ci ripensa? “Veronica è l’unica”

Trono Over | Armando Incarnato, tra le pagine del settimanale dedicato a Uomini e Donne, è tornato a parlare del suo rapporto con Veronica Ursida

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne.

Il cavaliere aveva recentemente abbandonato la trasmissione, scegliendo di continuare la sua conoscenza con Veronica Ursida a telecamere spente. La loro conoscenza , però, è durata meno della pubblicità, ma tra le pagine del settimanale dedicato al programma sembrerebbe che il cavaliere abbia qualche ripensamento sulla sua passata conoscenza.

“Veronica mi ha spesso e volentieri sminuito” ha esordito Armando Incarnato del Trono Over. “Non ne capisco il motivo in tutta onestà” ha aggiunto il cavaliere. “Anche perché Veronica Ursida è l’unica donna che io non abbia mai screditato all’interno del programma”.

Che la dama sia anche l’unica ad essere rimasta impressa nel cuore di Armando di Uomini e Donne?

Armando Incarnato del Trono Over fa chiarezza su Veronica Ursida

Armando Incarnato ha però fatto chiarezza poco dopo, ammettendo che tra lui e Veronica Ursida del Trono Over ci sono stati fin troppi scontri durante il corso delle puntate, tant’è che nel corso dell’ultima registrazione lei ha riportato una segnalazione sul suo conto, e questo rende difficile qualsiasi tipo di riappacificazione.

“Voglio chiarire che lei con me non è stata mai cattiva” ha chiarito Armando Incarnato di Uomini e Donne. “Ma è anche impossibile negare che in più occasioni non è stata affatto chiara” ha proseguito il cavaliere.

“Nelle ultime puntate, poi, tra di noi ci sono sempre stati soltanto scontri” ha concluso.

Armando e Ursula del Trono Over sembrano essere davvero ai ferri corti, anche se il cavaliere non sembra rimpiangere quanto è accaduto tra loro in passato.

Anche se nella prossima puntata, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre al nuovo botta e rispetta tra Tina e Gemma, litigheranno e non poco.