Trono Over | Ursula Bennardo furiosa con i fan: “Imparate l’educazione!”

Trono Over | Ursula Bennardo di Uomini e Donne ha perso la calma con alcuni fan che l’hanno importunata sul suo profilo Instagram

La dama Ursula Del Trono Over, dopo la fine della sua esperienza negli studi televisivi di Uomini e Donne, è solita aggiornare sui social i suoi fedeli sostenitori su ciò che fa durante la sua vita quotidiana.

In questo modo ai fan della trasmissione sembra quasi di conoscere, oltre per averla seguita sul piccolo schermo, la propria beniamina. Per questo motivo, alcuni scrivono numerosi messaggi privati alla compagna di Sossio Aruta, quasi come se fosse una loro amica stretta, prendendosi una certa confidenza che alla dama del programma di Maria De Filippi proprio non piace.

“Ma quelli che ti scrivono come se li conoscessi” ha scritto Ursula. “Ma imparate un po’ l’educazione!” ha sbottato perdendo la calma.

Leggi anche:

GF Vip | Ursula Bennardo si sbilancia su Ivan Gonzalez: “E’ un toro!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Over: Ursula Bennardo si arrabbia con i fan

Dopo la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, come anticipato, Ursula utilizza moltissimo il suo profilo Instagram, mostrando anche al pubblico brevi clip o foto della piccola Bianca, nata dal suo amore con Sossio Aruta di Uomini e Donne.

Questo però non autorizza il suo pubblico ad andare oltre una certa soglia. A meno che non vogliano imbattersi nell’ira di Ursula Bennardo del Trono Over.

“Lo ridico e lo ripeto” ha esordito la dama di Maria De Filippi. “Ma quelle persone che, voglio precisare, non ti conoscono” ha continuato la compagna di Sossio Aruta del Trono Over. “Che ti contattano, scrivendoti ‘ehiii’ oppure utilizzando ‘oii'” ha proseguito la dama. “Ma che problemi hanno nella loro vita? Ripeto: imparate l’educazione”.

Uno sfogo quasi inatteso da parte della dama. Forse qualche fan ha esagerato nei suoi confronti chiedendole a quando si farà il matrimonio con Sossio?

Intanto, proprio a proposito del calciatore, durante le vacanze natalizie Ursula Bennardo di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo sfogo sulla sua famiglia allargata.