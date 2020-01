Trono Over | Ursula Bennardo durante il riepilogo dell’anno appena trascorso ha svelato le difficoltà avute con Sossio Aruta nell’avere una famiglia allargata dopo Uomini e Donne

Dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne, la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo prosegue a gonfie vele.

Anche se l’ex dama del parterre femminile del programma di Maria De Filippi non ha nascosto che lei e il suo compagno hanno avuto non poche difficoltà per fare in modo che nella loro famiglia allargata regnasse l’amore e l’armonia.

Da poco, infatti, Sossio e Ursula di Uomini e Donne hanno dato alla luce la piccola Bianca, che si è ritrovata con ben cinque fratelli e tanto amore.

Trono Over: Ursula si sbilancia sulla storia con Sossio

Il Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nascere l’amore tra Sossio Aruta e la sua compagna.

Ursula Bennardo del Trono Over nell’augurare buon anno a tutti i suoi fan, ha confidato di aver avuto un anno particolarmente “faticoso” nel creare amore e armonia all’interno della propria famiglia allargata.

Visto che sia lei che Sossio, che di recente ha espresso il desiderio di vedere sua figlia Bianca diventare una tronista, hanno avuto dei figli dalle loro precedenti relazioni e far andare tutti d’accordo non è stata un’impresa facile.

“Quanto vorremmo che fosse sempre così” ha esordito la compagna di Sossio Aruta del Trono Over pubblicando uno scatto che la ritrae insieme a tutta la sua famiglia allargata.

“Ci auguriamo che questo nuovo anno possa essere bello come questo da poco finito” ha continuato Ursula Bennardo di Uomini e Donne.

“Non possiamo nascondere che gestire una famiglia allargata non è affatto facile” ha confidato. “Tra la distanza, gli ex, non è facile. Ma ce l’abbiamo fatta e continueremo a farcela con la forza del nostro amore” ha concluso Ursula.

La storia di Sossio e Ursula di Uomini e Donne, infatti, prosegue a gonfie vele e durante il corso di questo 2020 è previsto anche che i due si uniscano in matrimonio.