Uomini e Donne| Ursula spiazza: “Sossio vuole bianca come tronista”

Uomini e Donne | Ursula Bennardo ospite del Trono Over ha confesso che Sossio Aruta desidera che sua figlia Bianca faccia la tronista

Uomini e Donne ha ospitato durante la puntata di oggi la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ex protagonisti del Trono Over non erano da soli. Con loro, infatti, c’era anche la piccola Bianca, nata da qualche settimana.

La dama, durante la presentazione ufficiale della loro bambina, ha confessato che al calciatore piacerebbe vedere sua figlia sul Trono Classico, specificando anche il motivo di tale desiderio.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Ursula Bennardo senza parole: il gesto di Sossio Aruta

Uomini e Donne: Sossio Aruta vuole Bianca come tronista

Uomini e Donne, tra un po’ di anni, potrebbe avere Bianca come tronista! Ursula Bennardo del Trono Over ha rivelato che il suo compagno e futuro marito, la coppia ha svelato la data del matrimonio, sogna di vedere sua figlia sul Trono Classico.

Sossio Aruta vorrebbe la piccola Bianca, in futuro, come tronista non per un desiderio di popolarità, ma soltanto perché grazie alle telecamere di canale 5 e Maria De Filippi saprebbe come i ragazzi si comportano con la piccola di casa. “Maria, così potrei tenerla sempre sott’occhio!” ha specificato Sossio Aruta di Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha accolto con il sorriso la proposta del compagno di Ursula Bennardo, rivelando con il sorriso sulle labbra che Sossio è sempre lo stesso ed inizia a preoccuparsi dei possibili spasimanti di sua figlia prima ancora che questa inizi a parlare.

Maria, tra l’altro, ha fatto una sorpresa alla coppia proprio come qualche tempo fa Simona Ventura lasciò senza parole Ursula regalando alla bambina un orso gigante di peluche rigorosamente di colore bianco.

Un bel periodo per Sossio e Ursula di Uomini e Donne. Il calciatore ha anche rivelato di aver finalmente fatto pace con la sua ex moglie. I due, dopo anni di liti e guerre in tribunale, hanno finalmente chiarito ogni dissapore e iniziato un rapporto civile per il bene dei loro figli.

Tant’è che trascorreranno il capodanno tutti insieme come una vera e propria famiglia allargata.