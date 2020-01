Coppia | Giochi di ruolo in intimità | come iniziare?

Se l’idea di un gioco di ruolo sessuale è eccitante, in effetti non è chiaro come affrontare il tema e organizzare il gioco. Ecco i nostri consigli per giocare al dottore (e non solo).

Intraprendere un gioco di ruolo sessuale aiuta la coppia a riscoprire l’altro, da l’opportunità di esprimere le varie sfaccettature della propria personalità, divertendosi insieme.

Il gioco di ruolo è il modo migliore per aggiungere pepe alla tua vita sessuale. Ed è più intellettuale del rifacimento dell’intero Kamasutra e delle sue posizioni contorte. Nel gioco di ruolo si gioca con il corpo sì, ma anche e soprattutto con la mente! E poi, nei panni di un altro è più facile rivelare alcuni dei nostri desideri più remoti. Il gioco di ruolo, che tutti abbiamo praticato fin dall’infanzia, può rivelarsi utile anche da adulti.

Coppia e giochi di ruolo: istruzioni

1/Configura il tuo gioco assegnando ruoli

Il vantaggio è che sono infiniti. Puoi essere chi vuoi e, a seconda del personaggio che scegli, il genere sarà diverso. I classici sono: master-slave; malato-infermiera; insegnante-studente; poliziotto-delinquente; idraulico-civile, amante-amante, capo-impiegato, ecc. Ma non esitare a innovare. Inizia dalle tue fantasie o dalle tue abitudini, prendi ispirazione dalle tue preferenze e quelle del tuo partner: film, serie tv, fumetti …

2/Lascia correre la tua immaginazione

Puoi anche pensare ai costumi che ti attraggono per trovare il tuo personaggio: James Bond, la Principessa Leila, Batman o Barbarella. Comunque, non preoccuparti troppo, l’idea è semplicemente quella di definire i ruoli a monte per metterti nei loro panni e dare un filo conduttore al gioco.

3/Puoi cambiare ruolo in ogni gioco ma non durante il gioco

È difficile fare tutto contemporaneamente. Accetta a volte di lasciarti andare e di pensare solo a te stesso, a volte di dedicarti interamente al piacere dell’altro: il padrone diventa schiavo e viceversa, ma non possiamo giocare entrambi allo stesso tempo.

4/Stabilite dei parametri

Per divertirsi ed essere in grado di lasciarsi andare, è necessario prendere alcune misure. Scegliete la data e l’ora in base al tema: 2 ore, una notte.. Definite anche linee e limiti. Ad esempio potete decidere cosa è autorizzato o totalmente proibito: baciare, sculacciare, usare giocattoli sessuali eccetera. In tutti i casi, dovrebbe essere definito un codice condiviso.

5/Imposta la tua password: è semplice e molto efficace.

Scegli una parola o un segno per dire STOP. In breve, un allarme che ti consente di reagire molto rapidamente se uno di voi non si sente a suo agio in un momento qualsiasi del gioco. E’ fondamentale per essere in grado di lasciarsi andare!

6/Riassumi il gioco: questo è un aspetto importante del gioco, aiuta a riassumere lo scenario che hai concordato e aumentare l’eccitazione

Hai scelto di essere uno schiavo e di essere totalmente al comando del tuo partner con un sorriso? Bene. Inizia il gioco inviando un messaggio: “ Dimmi: come vorresti che fossi vestita! Cosa posso portare oltre a me per soddisfare i tuoi desideri? ” Questo piccolo punto ti aiuterà a proiettarti, così sarai più a tuo agio quando sarà il momento.

7/Lasciati guidare sull’interfaccia del piacere: fai attenzione a non rivelare i tuoi piani

Tutti gestiranno la loro immaginazione. Devi solo dare un frame, quindi dare libero sfogo all’improvvisazione. Se, ad esempio, interpreti il ​​segretario / assistente che desidera un rilancio con il suo capo è inutile dire al tuo partner tutto ciò che intendi fare per ottenerlo, immedesimati nel ruolo e fallo e basta.

8/Questo gioco è portatile

Finché lo fte in svago e fantasia, potresti anche avventurarvi fuori casa: hotel di lusso o spiaggia deserta o affollata, bar con un’atmosfera accogliente o discoteca, macchina … ovunque!

9/Scopri accessori: per fonderti meglio nel ruolo, adottare l’abito appropriato e inventare un nome, giocare la carta dell’attore/attrice

Secondo Tinder, i piloti, i vigili del fuoco, i medici sono le professioni più attraenti per gli uomini e gli operatori sanitari, i decoratori di interni o gli insegnanti per le donne. Da entrambe le parti, gli imprenditori sembrano avere molto successo. Questo è qualcosa che ispira!

Ricorda, qualunque sia lo scenario, giocate divertendovi, non prendetevi troppo sul serio.