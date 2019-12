Gemma Galgani, dopo l’addio a Juan Luis Ciano nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, reagisce così sui social.

Gemma Galgani, dopo aver detto addio a Juan Luis Ciano, è tornata sui social dopo l’addio a Juan Luis Ciano. La dama del trono over di Uomini e Donne si appresta così a salutare il 2019 senza amore sperando che il 2020 possa portarle, finalmente, il principe azzurro che aspetta da tempo.

Gemma Galgani romantica sui social dopo l’addio a Juan Luis Ciano del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver trascorso il Natale in compagnia anche di Ida Platano, come saluterà il 2019

Gemma Galgani? In attesa di scoprirlo, la dama del trono over di Uomini e Donne, è tornata sui social tirando fuori il suo lato romantico. La dama di Torino, infatti, ha pubblicato una storia con le immagini dell’opera lirica Aida di Giuseppe Verdi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nessun riferimento, invece, a Juan Luis Ciano a cui ha deciso di dire addio nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione sulle chat tra Juan e Tina Incarnato, la sorella di Armando, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza non fidandosi delle sue intenzioni.

Leggi anche—>Trono Over | Barbara svela un retroscena su Armando: “Me lo ha chiesto!”

Il cavaliere, invece, dopo aver ricevuto l’invito di Maria De Filippi a lasciare definitivamente la trasmissione, non è ancora tornato sui social dove i fan di Gemma lo stanno attaccando sotto l’ultimo post. La dama, tuttavia, nonostante l’ennesima delusione sentimentale, non rinuncia al romanticismo e al sogno di trovare l’amore nello studio del trono over come è accaduto ad altri protagonisti prima di lei, ultimi Enzo Capo e Pamela Barretta tornati recentemente in trasmissione.