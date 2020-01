Sei freddolosa? I tuoi piedi sono sempre gelati? Prova questi tre trucchetti per dire addio al freddo e tenere al caldo i vostri piedi.

Sciarpa, cappello, stola, cappotto, mantella, magliette su magliette e chi più ne ha più ne metta. Quando il freddo si fa sentire la moda giunge in nostro soccorso per garantirci una calore insperato, uno scudo dai rigori del clima e l’opportunità di viver ela giornata nel miglior modo possibile.

C’è chi opta per il classico “outfit a cipolla”, garanzia di poter stare a proprio agio all’aperto così come nei luoghi chiusi anche un po’ troppo riscaldati. Altri preferiscono invece capi pesanti che più pesanti non si può: un calore a oltranza con cui sarà impossibile sbagliare.

Poi c’è la questione “zona”: dove accusi maggiormente il freddo? Collo, schiena, mani o piedi?

A quest’ultima opzione vogliamo riferirci oggi: se per te i piedi freddi sono semplicemente inaccettabile ecco tre consigli da seguire a tutti i costi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Piedi e bellezza, come trattare le unghie anche in inverno

Come tenere i piedi al caldo

Nulla di più drammatico per una donna freddolosa di avere piedi simili a due piccoli ghiaccioli. Se già tollerare il freddo a malapena, la sensazione dei piedi gelati sarà una sfida degna della miglior mission impossibile.

Anche qui però in nostro soccorso può giungere la moda: i giusti capi, qualche accortezza extra e la garanzia dei piedi caldi potrebbe divenire un’ipotesi più che concreta e non certo una chimera.

Noi abbiamo a tal proposito da suggerirvi tre mosse semplicissime, scelte di stile che si riveleranno stratagemmi efficacissimi per dire addio una volta per tutte ai piedi freddi.

Provate per credere!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Stivali sopra i pantaloni – Amate gli stivali? Be’ è il vostro momento fortunato. Non c’è infatti miglior soluzione anti-freddo per i piedi se non quella di optare per un paio di pantaloni super aderenti e i vostri più bei stivali. Andrà benissimo ogni genere di modello, anche cuissard ( di grande tendenza come vi abbiamo spiegato in Cuissard, lo stivale da capogiro), a patto che possiate chiuderli sopra i pantaloni e creare così una vera e propria zona di calore.

Gambaletti sopra i pantaloni – Si tratta di una soluzione utile per tenere i pantaloni fermi sotto gli stivali. I gambaletti, per loro natura sottilissimi, non creeranno antipatico volume extra ma garantiranno che i pantaloni non sbuchino da sotto gli stivali divenendo scomodi e antiestetici. Naturalmente non sostituiranno i calzini e, anzi, daranno un sottile strato di calore extra.

Calzini cadi sotto i collant – La soluzione in questione non prevede ovviamente l’uso di décolleté e similari ma in caso di stivali, anfibi e affini è una vera manna dal cielo. Sotto i collant, non propriamente famosi per tenere caldo, utilizzare i ben più affidabili calzini in caldo cotone, cotone misto lana o cotone misto cachemire. Piedi mai più freddi garantiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Piedi: ecco come averli sempre sani e belli