Trono Classico | L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, prima di debuttare su Radio 105, si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagrm

L’ex protagonista del Trono Classico Teresa Langella ha deciso di aprirsi con i suoi fan, lasciandosi andare a uno sfogo tutto social in cui ha parlato a cuore aperto.

La compagna di Andrea Dal Corso di Uomini e Donne ha raccontato della sue speranze e paure, senza dimenticare che quest’anno è iniziato con il botto facendole realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto: condurre un programma radiofonico.

“Ho avuto modo di poter riflettere e non mi stancherò mai di ricordarvi che la vita è un dono meraviglioso” ha scritto Teresa Langella di Uomini e Donne. “Lavorare duramente, non è nient’altro che rispettare questo prezioso dono che ci è stato donato”.

Trono Classico | Teresa Langella confessa: “E’ arrivato il momento di…”

Teresa Langella del Trono Classico: la dedica per Andrea

La compagna di Andrea Dal Corso del Trono Classico, oltre a ricordare ai suoi fan il suo debutto da speaker su Radio 105, ha approfittato del momento anche per fare una dedica speciale.

La dedica speciale di Teresa Langella non poteva non essere per la sua famiglia e per il suo fidanzato, che di recente l’ha difesa dai numerosi commenti negativi del web.

Teresa ci ha tenuto a ringraziare Andrea per non aver fatto altro, dai mesi in cui hanno deciso iniziare la lo storia d’amore, che sostenerla senza mai ostacolarla di fronte ai suoi sogni e ambizioni.

“Devo assolutamente ringraziare Andrea” ha scritto la Langella su Instagram. “Perché mi supporta, e sopporta, incoraggiandomi sembra in ogni mio progetto” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne.

“Lui ha sempre fatto, e fa, il tifo per me” ha concluso la bella napoletana, ricordando ai suoi fan l’appuntamento con il suo nuovo programma A me piace.

Dopo di tutto, qualche giorno fa, aveva annunciato che ci sarebbero state grosse novità per i suoi fan.