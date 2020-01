Trono Classico | Teresa Langella di Uomini e Donne è stata duramente attaccata sul web per aver scelto di viaggiare in prima classe. Le critiche sono state così pesanti tanto da spingere Andrea Dal Corso ad intervenire

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne è stata presa di mira dal web perché ha scelto di intraprendere un viaggio in prima classe.

Gli utenti della rete hanno trovato incoerente la scelta di Teresa Langella di viaggiare in prima classe, quando si è sempre definita una ragazza semplice.

Andrea Dal Corso è intervenuto in suo favore specificando che Teresa non aveva nessuna intenzione di viaggiare in prima classe, ma che ha insistito lui per provare almeno una volta nella vita questo tipo di viaggio.

Trono Classico: Teresa presa di mira. Andrea interviene

Dopo il Trono Classico di Uomini e Donne, l’ex tronista Teresa Langella, dopo aver annunciato di volersi allontanare dai social per un po’, è stata presa di mira su Instagram per aver scelto di viaggiare in prima classe.

Una scelta giudicata incoerente da parte dei suoi fan che hanno sempre visto in lei una ragazza semplice. Teresa Langella del Trono Classico ci ha tenuto a specificare che lei è sempre la stessa persona e non ha mai finto.

Teresa è la ragazza che si mostra al suo pubblico struccata e in pigiama ed è la stessa che ha scelto di provare, almeno una volta nella vita, di viaggiare in prima classe.

Andrea Dal Corso di Uomini e Donne, di recente ha fatto commuovere Teresa per una sorpresa, è intervenuto specificando che non è stata una scelta della sua compagna, ma che ha insistito lui per viaggiare in prima classe.

Anzi, Teresa Langella di Uomini e Donne non voleva nemmeno viaggiare in prima classe, ma voleva acquistare un semplice biglietto.

Un’ennesima polemica sterile, nata soltanto per la coppia formata da Teresa e Andrea di Uomini e Donne hanno scelto di viaggiare in maniera diversa dal solito.