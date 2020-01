Uomini e Donne | Anna Munafò sposa | Le parole del marito

L’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò si è sposata a sorpresa con Beppe Saporita, sette mesi dopo la fine della precedente relazione. Le dolci parole del marito.

Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi per Anna Munafò. A sorpresa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sposato con Peppe Saporita, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha saputo conquistare il suo cuore.

Ad annunciare il matrimonio è stata la stessa Anna Munafò che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto in abito da sposa scrivendo: “buon principio a noi”. L’ex tronista di Uomini e Donne che, all’epoca della sua avventura scelse Emanuele Trimarchi con cui la storia durò pochi mesi, preferendolo a Marco Fantini, oggi felicemente fidanzato con Beatrice Valli che lo renderà presto papà per la seconda volta, ha così trovato il vero amore.

Dopo aver pronunciato il fatidico sì, a scrivere parole speciali per la bellissima Anna Munafò è stato il marito Beppe che, su Instagram, le ha dedicato il seguente messaggio:

“Nel mondo esiste sempre qualcuno che attende qualcun altro,che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri si incontrano, e i loro sguardi si incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose sotto il SOLE sono state scritte dalla stessa mano: la mano che risveglia l’amore e che ha creato un’anima gemella per chiunque lavori, si riposi e cerchi i propri tesori sotto il SOLE. Ti amo”.