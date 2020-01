Trono Classico | Teresa Langella confessa: “E’ arrivato il momento di…”

Trono Classico | Teresa Langella di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo sfogo durante i primi giorni dell’anno, rivelando di volersi prendere una pausa dai social

L’ex protagonista del Trono Classico ha confidato ai suoi followers di voler staccare un po’ la spina dai social.

Teresa Langella di Uomini e Donne ha spiazzato i fan, che mai si sarebbero aspettati una notizia del genere da parte della loro beniamina.

La fidanzata di Andrea Del Corso ha però specificato che non abbandonerà mai i suoi sostenitori e continuerà a portarli con lei, anche se in maniera differente, in questo nuovo viaggio che ha intenzione di affrontare.

Trono Classico: Teresa Langella fa una triste confessione

Teresa Langella ha stupito tutti i suoi ammiratori con uno strano messaggio.

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha affermato di volersi prendere una pausa dal lavoro e dai social, che ultimamente stanno prendendo il sopravvento nella sua vita.

Uno sfogo amaro e inaspettato, che ha sorpreso i suoi fan. “E’ arrivato il momento di staccare un po’ la spina” ha esordito Teresa Langella del Trono Classico.

“Andrò lontano, ma sarà ugualmente bellissimo” ha continuato l’artista partenopea. “Continuerò a portarvi con me” ha poi specificato la fidanzata di Andrea Dal Corso di Uomini e Donne. “Anche se in maniera un po’ diversa” ha concluso.

Sul web, ovviamente, non sono mancate le numerose teorie sul perché di questo allontanamento.

Alcuni hanno ipotizzato una crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ma non è così. Di recente Andrea le ha fatto una sorpresa facendola perfino commuovere. Il sentimento che li unisce è forte e i due non sono affatto in crisi.

Alcuni, invece, hanno sospettato che Teresa dopo la straordinaria esperienza a Uomini e Donne sia pronta a debuttare nel cast del Grande Fratello Vip. Anche se qualche tempo fa si mormorava che fosse Andrea Dal Corso del Trono Classico a essere stato scelto.