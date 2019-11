Uomini e Donne | Teresa Langella piange per Andrea Dal Corso

Teresa Langella piange per la bellissima sorpresa del fidanzato Andrea Dal Corso: la coppia di Uomini e Donne inizia ufficialmente la convivenza, video.

Teresa Langella non riesce a trattenere le lacrime e di fronte alla sorpresa che le ha organizzato il fidanzato Andrea Dal Corso per il primo giorno nella nuova casa, si lascia andare ad un pianto di felicità.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: la sorpresa nella nuova casa

L’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso procede a gonfie vele. La coppia di Uomini e Donne ha iniziato ufficialmente a convivere a Milano. Per festeggiare l’ingresso nella nuova casa, l’ex corteggiatore ha organizzato una sorpresa che ha fatto letteralmente sciogliere l’ex tronista. Ignara di essere ripresa dalle telecamere, Teresa non è riuscita a trattenersi e, oltre a piangere per la gioia, ha ringraziato il fidanzato baciandolo appassionatamente.

“Si sarà Emozionata?! Ho Organizzato questa ❤️Surprise a Terry entrando nella nuova casa a Milano… ma lei non sapeva delle Camere nascoste..”, ha scritto Andrea pubblicando su Instagram il video.



Per Teresa che ha sempre creduto di aver trovato in Andrea l’uomo della sua vita è un momento d’oro. Su Instagram, l’ex tronista ha così condiviso le proprie emozioni dedicando un dolce pensiero all’uomo che, ogni giorno, riesce a renderla felice.

“Fantastico su noi due, come se guardassi scorrere la pellicola del Film più romantico di tutti i tempi.

Immagino ogni singolo risveglio e il nostro Bacio del Buongiorno.

Penso a questo Lunedì 18 già da settimane e finalmente questa sarà la nostra prima volta insieme, nella nostra nuova casa.

Mi immagino così, sorridente e felice mentre mi stringi nel cerchio dei tuoi abbracci.

Mi vedo sognante perderci nelle nostre confidenze e nelle coccole sotto un plaid guardando la nostra serie tv preferita.

Sogno il nostro primo albero di Natale che allestiremo con gli addobbi scelti insieme, alle sue luci che ci emozioneranno come da bambini. Mi sento così piena di noi e colma di gioia Amore Mio.

PERCHÉ SIAMO CIÒ CHE ASPETTAVAMO DA TEMPO, PERCHÉ SIAMO NOI.♥️”.

